Perseide: Cum poţi să admiri ploaia de stele căzătoare care atinge punctul maxim pe data de 12-13 august

Luna august aduce, ca în fiecare an, un eveniment deosebit cunoscut drept Perseide sau cea mai spectaculoasă ploaie de stele căzătoare.

Perseidele, cunoscute şi sub denumirea de „stele căzătoare” vor putea fi admirate de pe teritoriul României, curentul înregistrând un maxim în noaptea de 12 spre 13 august, informează site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii până dimineaţa. Din zonele cu cer curat, se pot vedea maximum 150 de meteori pe oră. Cei care vor observa fenomenul din oraşe pot vedea 10-20 de meteori pe oră.

Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracțiune de secunda vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit.