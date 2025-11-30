Pe 1 decembrie se inaugurează sania alpină din Sinaia

Primăria Sinaia a anunțat că pe 1 decembrie va fi inaugurată sania alpină. ”Este cea mai lungă sanie de vară din Europa de Est și devine parte din oferta de agrement a orașului, cu utilizare pe tot parcursul anului, în funcție de vreme” transmit autoritățile locale. VIDEO la finalul textului.

Luni, 1 decembrie, la ora 11.00 turiștii și localnicii din Sinaia sunt așteptați la inaugurarea saniei alpine obiectiv.

Traseul a fost complet montat, testeleefectuate, iar echipele tehnice au verificat toate elementele de siguranță.

Sania alpină are peste 2 km de șină, 65 de vehicule dotate cu lumini, frâne, centuri de siguranță, garaj subteran, cărucioare de transport, porți de acces, platformă de debarcare, fibră optică pe tot traseul și camere video.

„Deschidem oficial o nouă atracție turistică pe Pârtia Nouă, în zona domeniului schiabil de la Gondola Sinaia. Sania Alpină are cel mai lung traseu de acest tip din Europa de Est, cu un parcurs de peste 2 kilometri prin pădure. Este un mijloc de distracție accesibil și plăcut pentru copii, părinți și tineri, un proiect pe care îl adăugăm la oferta orașului pentru cei care ne vizitează și pentru cei care locuiesc aici” a transmis Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.