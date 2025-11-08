DiscoverEU: Cum poți călători gratuit în Europa

Tinerii din România pot călători gratuit cu trenul în Europa prin programul DiscoverEU 2025. Pentru a beneficia de permis de călătorie gratuit trebuie ca aceștia să se înscrie în program până pe 13 noiembrie 2025.

- Publicitate -

Condiția principală de înscriere este să fie născuți între 1 ianuarie 2007 (inclusiv) și 31 decembrie 2007 (inclusiv). Cu alte cuvinte, trebuie să împlinească 18 ani în cursul anului 2025.

Comisia Europeană a anunțat că sunt disponibile 40.000 de permise gratuite de călătorie prin intermediului DiscoverEU, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de spațiu Schengen.

- Publicitate -

Din cele 40.000 de permise, 1.475 sunt destinate tinerilor români. Aceștia se pot înscrie până pe 13 noiembrie 2025, în cadrul celei de-a doua runde de înscrieri.

Înscrierile se fac între 30 octombrie și 13 noiembrie 2025 (acest interval începe și se încheie la ora 12:00, ora Bruxelles-ului, adică 13:00, ora României). Vezi formularul de înscriere aici.

Cei care sunt selectați pot călători cel puțin 1 zi și maximum 30 de zile în perioada de călătorie prevăzută să înceapă la 1 martie 2026.

- Publicitate -

Tinerii se pot înscrie și în grupuri cu alte patru persoane, atâta timp cât și acestea îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate mai sus. Toți membrii grupului trebuie să utilizeze codul alocat pentru a-și completa propriul formular de candidatură.