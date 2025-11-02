Arbanasi Deluxe Villa, o cazare cu liniște și un pic de lux

Puține sunt cazările din Arbanasi, satul pitoresc de lângă Veliko Târnovo, despre care chiar merită să scrii. Majoritatea sunt cazări decente dar, ca în mai toate situațiilor, contează mult norocul pe care îl ai când vine vorba de vecini. Uneori nu ține nici de tine, nici de administratorii cazării.

La Arbanasi Deluxe Villa însă lucrurile țin mult de oamenii care administrează cazarea. Deși ar putea să „închidă ochii” la unele situații, și să ia bani, preocuparea lor principală pare a fi confortul tuturor celor cazați acolo. Dar să vă spun care este întâmplarea.

La finalul lunii septembrie am ales să petrecem un weekend la Arbanasi. Am ales cazarea la Arbanasi Deluxe Villa datorită opțiunilor de cazare mai altfel decât ale celorlalte pensiuni din zonă.

Pensiunea oferă, pe lângă camerele duble, simple, și camere de familie dar și camere tip studio, cu jacuzzi privat interior. De asemenea există și un apartament „de lux”, cu jacuzzi privat exterior, cu o vedere superbă la dealurile împădurite din jur.

