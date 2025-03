Cu Cristi Minculescu din nou în Himalaya – Ziua 2

Cu fiecare zi ce trece, Cristi Minculescu este tot mai aproape de a păși în lumea dintre Coloșii lumii. Dar până acolo, drumul e pavat cu… multe pietre de dat la o parte. Despre ce e vorba, aflați dintr-o nouă pagină din Jurnalul său din Himalaya.

- Publicitate -

Pentru prima zi a aventurii, puteți citi detalii AICI.

„Când am decis să plec în Himalaya și să țin un alt jurnal de călătorie, mă gândeam că n-o să prea am cu ce să surprind. În mare parte același traseu, aceeași perioadă, aceleași condiții de aclimatizare, daaar, dacă nu v-ați uitat la Asia Express, atunci bucurați-vă aici de aventura neregizată.

Noaptea a trecut repede și imediat a sunat ceasul la ora 07.50. Mi-a trecut un gând că în țară e abia ora 03.00, iar somnul e în toi, dar… să ne adaptăm locului. Micul dejun a fost delicios și, mai ales, binevenit după oboseala din prima zi.

Național Bărbat din Ilfov torturat până la moarte pentru codul PIN Un bărbat de 42 de ani din Ilfov a fost torturat până la moarte de patru indivizi care au intrat mascați peste el în...

- Publicitate -

Ora 09.00 ne găsește cu cafeaua în față, moment în care vine și reprezentantul firmei din Nepal pentru mica ședință și verificarea echipamentului.

Planul inițial era să vizităm un pic orașul și seara să ne odihnim înainte de plecarea spre Lukla, programată pentru vineri dimineață, la ora 07.00.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro