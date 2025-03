Cum e la Istanbul în timpul protestelor

Miercuri, 19 martie 2025, aveam programată plecarea în vacanța de 6 zile de la Istanbul. Zborul, cu Pegasus, nu putea fi amânat. Încă de dimineață știam situația: primarul fusese arestat, începuseră protestele.

- Publicitate -

Presa titra: „Haos în Istanbul”… și noi urma să plecăm cum trei copii după noi. Plecăm sau nu? Bineînțeles că… DA! Știam din timpul cutremurelor din Santorini că situația… nu era chiar așa cum prezenta presa…

La ora 11:55 am decolat spre Istanbul. Înainte să trecem telefoanele pe „mod avion”, am mai aruncat un ochi pe știri: „străzi închise, stații de metrou închise, trafic perturbat”. Hmmm… vedem când ajungem!

După aproximativ o oră și jumătate am aterizat pe aeroportul Sabiha Gokcen. De acolo trebuia să luăm metroul vreo 20 de stații și apoi încă două stații un tren.

Sănătate Cum îți protejezi copilul de epidemia tăcută a obezității Infantile În fața unei creșteri alarmante a cazurilor de obezitate infantilă, Spitalul DENTIRAD HOSPITAL lansează o inițiativă esențială pentru sănătatea copiilor. Obezitatea, construita prin dietă...

- Publicitate -

Istanbul în timpul protestelor

Cum am ajuns pe peron la metrou, ne-am și urcat. Am coborât, am schimbat cu trenul, care a ajuns în stație în momentul în care am ajuns și noi. Din el am coborât la Sirkeci și am ieșit „la suprafață”.

Sirkeci… nod mare de transport. Pe stradă, liniște și pace, niciun semn de protest, cu atât mai puțin de „haos”.

Am luat-o pe jos spre Sultanahmet, unde avem cazarea… Liniște. Lumea veselă, ospătarii te îmbiau să le treci pragul. Niciun semn de… ceva anormal. Dar absolut nimic!

- Publicitate -

Ne-am cazat și am ieșit să mâncăm. Nicio problemă pe nicăieri. La restaurant toți râdeau și glumeau.

Am plecat apoi, pe seară, pe la ora 20:00, pe jos, în plimbare spre Moscheea Albastră și Hagia Sofia. Ne-am oprit la un magazin de covoare și am intrat în vorbă cu turcul… un haios și jumătate.

Ne-a povestit cu voce amuzată, ce se întâmplă la el în oraș.

„N-ați auzit? L-au arestat pe primar. Așa că toată poliția e acolo, aici au rămas puțini. Și ce se întâmplă acum? E momentul ideal pentru a spăla bani… că poliția e ocupată!

- Publicitate -

Turiștii n-au nicio treabă, ce, e primul protest? Doar să aibă mai multă grijă la buzunare… că poliția e cam ocupată acum. Bine, și dacă nu era, tot asta trebuia să le fie grija!”, ne-a zis pe un ton amuzat.

Departe de a fi măcar îngrijorat, era doar puțin supărat. „A căzut lira (turcească – n.r.) de ieri până azi, ceva de speriat! Dar nu e prima dată! Acum e momentul să cumpere turiștii lire!”, ne-a dezvăluit râzând.

Am plecat de la el din magazin fără niciun covor dar foarte bine dispuși. Și ne-am continuat plimbarea.

- Publicitate -

Am ajuns la Moscheea Albastră. Fiind Ramadan, era perioadă de rugăciune, așa că nu ne-a lăsat să intrăm, deși era deschisă. „Doar pentru rugăciune!”, ne-a zis cel de la intrare.

Altfel au stat lucrurile la Hagia Sofia. Am întrebat dacă se vizitează, ni s-a spus că e rugăciune. Daaaar… „o puteți vizita acum, în liniște și cu capul acoperit”, mi-a șoptit cel de la intrare.

Și am intrat, în timpul slujbei, respectând obiceiul religios al musulmanilor. A fost o experiență uimitoare! Avantajele diminuării poliției în zonă 😉

- Publicitate -

La întoarcere spre cazare am luat-o pe alt drum. Niciun semn de tulburare sau protest. Oamenii umblau în toate direcțiile, erau veseli, ospătarii te invitau să iei loc la masă iar atmosfera… era poate de bairam, nu de protest!

Da, știm că sunt proteste și că e real totul. Nu ne vom duce în zonele cunoscute ca fiind cu probleme. Dar nici nu putem fi de acord cu expresia „haos în Istanbul”. Nu este adevărată!

O fi haos… dar nu peste tot! Și, cel mai important, turiștii chiar sunt în siguranță!

- Publicitate -