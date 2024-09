Cea mai frumoasă amintire din Thassos: O bijuterie din marmură de la Ladis Marble Art

Deoarece în concediul acesta în Thassos ne-am axat în principal pe interacțiunea cu oamenii, cu localnicii, am ajuns în a doua seară a noastră petrecută în Theologos, la Ladis Marble Art, un mic magazin de la intrarea în sat, al cărui proprietar, Stavros, produce și comercializează bijuterii lucrate în marmură de Thassos.

Atenția asupra lui mi-a fost atrasă atunci când îmi făceam documentarea pe Forum Thassos, căutând oameni și producători locali. Câteva fotografii prezentate pe site-ul cu pricina mi-au fost suficiente ca să mă convingă că eu chiar vreau să înțeleg cum reușește un om să prelucreze marmura și să o transforme în minunatele bijuterii pe care le văzusem.

Deși prima dată când am ajuns în Theologos am fost puțin contrariată de faptul că am găsit magazinul Ladis închis, mi s-a explicat faptul că, în sezon, este deschis doar seara pentru că Stavros, artizanul bijuteriilor, în timpul zilei este ghid turistic, organizând excursii, pentru turiști, pe insulă.

Am ajuns la Ladis Marble Art într-o seară, în penultima zi a vacanței noastre în Thassos. Stavros și soția lui erau acolo, iar magazinul era plin de oameni, normal, în general de gen feminin… 😉 Și cum ar fi putut să fie altfel?

Marmura albă de Thassos transformată în bijuterii

Una dintre atracțiile principale ale insulei Thassos este Marble Beach (Plaja de Marmură), unde lumea merge să se bucure de azuriul apei, în combinație cu pietrele albe de marmură, perfect șlefuite de acțiunea apei, transformate în mici oușoare strălucitoare.

Stavros, proprietarul Ladis Marble Art, a reușit să facă din marmura de Thassos, ceea ce apa a reușit la Marble Beach: să o șlefuiască frumos și, în plus, să îi dea suflet.

