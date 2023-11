Directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, organizatorul unor evenimente culturale de excepție, invitat special la Gala Comunității Prahovene.

Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, cel care a implementat, împreună cu echipa sa, proiectul de succes „Ploiești Jazz Festival”, va fi invitat special la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, Vlad Mateescu, alături de echipa instituției de cultură, a implementat cu succes proiectul „Ploiești Jazz Festival”, unul dintre cele mai mari evenimente derulate la nivel național, aducând pe scena din municipiu unele dintre cele mai mari nume de jazz din lume. Totodată, a oferit posibilitatea ca, prin Caravana de Jazz, ploieștenii să se familiarizeze cu acest gen de muzică.

Guvernată de spiritul marelui compozitor român, Paul Constantinescu, orchestra simfonică a Filarmonicii ploieştene şi-a continuat constant evoluţia de-a lungul timpului. Este formată din muzicieni valoroşi, preocupaţi de perfecţionare şi autoperfecţionare, capabili să abordeze cu succes orice tip de repertoriu, din toate etapele istoriei muzicii, un repertoriu vast, complex, extrem de variat şi atractiv.

Vlad Mateescu este un nume cu rezonanță pe scena culturală prahoveană, nu de puține ori numele lui legându-se de evenimente culturale de marcă în peisajul ploieștean.

„Sunt un om care pune tot sufletul în ceea ce face. Fac totul din pasiune, iar bunul Dumnezeu mi-a dat șansa să pot face ceea ce îmi place și să îmi și câștig pâinea, aspect care nu e deloc des întâlnit în zilele noastre.

Sunt de părere că ofer totul și în egală măsură pretind totul… Timpul meu, resurse personale, implicare etc. Am, bineînțeles, câteva defecte, ca noi toți, însă unul dintre ele, poate cel mai pregnant, este lipsa totală a răbdării. Nu am răbdare să aștept să se întâmple lucruri de la alții, mai ales când sunt conștient că ele se pot întâmpla mult mai repede.

Nu am răbdare cu multe. E adevărat că într-o mare măsură acest defect îl transform de multe ori într-o calitate, transformând lipsa răbdării într-o ambiție nebună de a duce lucrurile la bun sfârșit. În concluzie, poate ceea ce nu știe publicul este că se ajunge poate mai greu aproape de suflet, însă când s-a ajuns, mutăm munții împreună!”, spunea despre el Vlad Mateescu, în vara anului 2022, într-un interviu acordat pentru Observatorul Prahovean.

Implicarea sa în viața culturală prahoveană merită cu siguranță aprecierea comunității.