Join the New Rebel la Ploiești Shopping City: pășește cu încredere în noul sezon și câștigă sneakers personalizați de GRAURE

Este momentul să-ți actualizezi garderoba, să adaugi ținutelor piese vestimentare și accesorii cum vrei tu. Sub conceptul New Rebel – Fashion cum vrei tu, clienții Ploiești Shopping City se pot alătura rebeliunii împotriva plictiselii, își pot exprima stilul unic ieșind din marea de „totul la fel”.

Toamna este diferită pentru fiecare dintre noi, iar culorile sezonului pot fi combinate după propriul gust. Trendurile pot fi trăite exact așa cum simțim. Fără limite! Fără șabloane! Liber! Rebel! Ploiești Shopping City susține curajul și atitudinea fashion anti conformism.

Join the New Rebel și câștigă, în SPOT, sneakers cum vrei tu by GRAURE

Descoperă fashion-ul așa cum îl dorești cu noile colecții din magazinele Ploiești Shopping City! Fii parte din rebeliunea împotriva plictiselii și trăiește experiențe urbane cum vrei tu!

În perioada 10 – 26 octombrie, clienții Ploiești Shopping City care fac cumpărături de minimum 300 lei și scanează bonurile în aplicația mobilă SPOT, au șansa de câștiga prin tragere la sorți o pereche de sneakers personalizată de către GRAURE, artistul momentului din România.

Pe 28 octombrie, GRAURE vine în Ploiești Shopping City să anunțe LIVE marele câștigător al campaniei și să personalizeze pantofi sport așa cum vrei.

Mai multe detalii sunt disponibile pe ploiestishoppingcity.ro. (P)

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, Reserved, CROPP, House și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.