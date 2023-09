World Vision România: Șase din zece profesori n-au cărți actuale pe care să le poată folosi la clasă. Peste 1.000 de biblioteci școlare au dispărut în șapte ani

Șase din zece profesori spun că n-au la școală cărţi actualizate și interesante pe care să le poată folosi la cursuri pentru a face mai atractiv procesul de învățare al elevilor. Așa arată un sondaj realizat recent de fundația World Vision România.

Aceeași cercetare arată că doar 37% dintre cadrele didactice se așteaptă ca toți sau majoritatea elevilor să aibă rechizitele necesare la început de an școlar. Datele vin ca o consecință a dispariției bibliotecilor școlare: din 2015 și până în 2022, au dispărut peste 1.000 de biblioteci din școli, conform Institutului Național de Statistică (INS).

World Vision România, în parteneriat cu NEPI Rockcastle, au lansat cea de a treia ediție a campaniei „Dăm Aripi Educației” pentru a ajunge cu cărți și rechizite la peste 10.000 de copii din mediile dezavantajate, dar și pentru a dota 40 de biblioteci de la sate. La evenimentul de lansare, au citit poveștile preferate din copilărie Feli, Răzvan Exarhu, Liana Stanciu, Andi Vasluianu și Roxana Hulpe.

Cel mai recent sondaj realizat de fundația World Vision România pe un eșantion de peste 800 de profesori, din mediul urban și rural deopotrivă, scoate la iveală o problemă structurală legată de accesul la cărți și rechizite școlare.

63% dintre respondenți indică lipsa de cărți moderne și interesante în școlile lor: 13% spun că nu au deloc astfel de cărți, iar 50% afirmă că au doar câteva. Aceste date reprezintă doar una dintre gravele consecințe ale dispariției bibliotecilor din școli, avertizează fundația. Dacă în 2015 erau înregistrate 7.119 de biblioteci școlare, numărul acestora s-a diminuat cu peste 1.000, în ultimii șapte ani. Astfel, anul trecut, numărul de biblioteci școlare a ajuns la 6.022, conform INS.

Însă lipsurile copiilor la început de an școlar nu se rezumă la cărți. Doar 37% dintre respondenți apreciază că majoritatea sau aproape toți elevii din clasele lor au rechizitele necesare la început de școală. Diferența dintre mediul rural și urban este semnificativă în privința accesului copiilor la rechizite: în timp ce numai 23% dintre profesorii de la sate consideră că majoritatea sau toți elevii lor au rechizitele necesare, în mediul urban procentul crește la 44%.

Totodată, mai mult de unul din zece profesori (12%) estimează că mai puțin de jumătate dintre elevii din clasele lor au rechizitele necesare pentru școală.

Fundația World Vision România a lansat pe 13 septembrie cea de a treia ediție a campaniei „Dăm Aripi Educației”. La evenimentul de lansare au citit din poveștile preferate ale copilăriei mai multe vedete printre care Feli, Răzvan Exarhu, Liana Stanciu, Andi Vasluianu și Roxana Hulpe.

Scopul campaniei este de a ajunge cu cărți și rechizite la peste 10.000 de copii și 500 de profesori din mediile dezavantajate, dar și pentru a dota 40 de biblioteci de la sate. În ediţiile din anii trecuţi, peste 17.000 de copii din mediul rural au beneficiat de cărţi ca urmare a campaniei.

Pe lângă colectarea de cărți și rechizite, campania introduce și o Biblioteca Audio, unde fragmente din povești sunt narate de aceleași personalități publice.

„În biblioteca școlii, este esențial să avem povești, poezii de autori români și străini, antologii adaptate fiecărei vârste, dar și cărți din domeniul științelor sau artelor. Mulți părinți nu-și permit să cumpere cărți din cauza situației financiare, fiind nevoiți să lucreze la negru sau în străinătate. Și nici rechizite nu-și permit toți. Nu de puține ori am cumpărat rechizite pentru copiii din clasa mea din propriul buzunar”, a declarat Luminița Munteanu, învățătoare la Școala Rafaila din județul Vaslui.

„Fiecare bibliotecă și carte dispărută este o șansă pierdută pentru un elev de a învăța, de a se dezvolta și de a visa. Într-o lume în constantă schimbare, nu putem lăsa următoarea generație fără unelte esențiale pentru un viitor mai bun. Credem că accesul la educație este un drept fundamental, iar prin campania ‘Dăm Aripi Educației’ sperăm să oferim fiecărui copil șansa de a descoperi plăcerea de a învăța. Invităm pe toți cei care cred în potențialul fiecărui copil să se alăture efortului nostru, fie că este vorba de donații de cărți, rechizite sau timp”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

“Pentru noi, este o bucurie și o onoare să ne alăturăm, pentru al treilea an consecutiv, acestei initiative valoroase. Educația reprezintă piatra de temelie pe care se sprijină o societate sănătoasă. Dăm Aripi Educației este unul dintre proiectele de suflet ale NEPI Roockcastle. Are ca obiectiv susținerea copiilor în procesul de învățare, element fundamental in formarea acestor tineri pe care noi îi considerăm viitorul comunităţilor. Așadar, și în acest an, în 17 centre comerciale ale NEPI Rockcastle din întreaga țară vom strânge rechizite pe care le vom dona ulterior către 40 de şcoli din medii defavorizate. Am incredere că și în cadrul acestei ediții vom avea rezultate cel puțin al fel de bune ca în anii precedenți și că vom aduce învăţarea mai aproape de câteva mii de copii şi, de asemenea, că o vom face şi mai plăcută”, a declarat Ramona Simulescu, Group HR Director, NEPI Rockcastle.