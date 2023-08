Prahova – locul 4 în topul celor mai vizitate județe din țară. Pe ultimul loc este județul Teleorman

Conform datelor institutului Național de statistică, citate de HotNews, județul Prahova este pe locul 4 în clasamentul preferințelor turiștilor români și străini.

Poziția este una firească în topul celor mai vizitate județe, iar asta se datorează în cea mai mare măsură stațiunilor de pe Valea Prahovei.

Pe prima poziție, așa cum era de așteptat, se află Capitala. cu peste un milion și jumătate de turiști care au ales-o ca destinație în scop turistic, în primele 6 luni din 2023.

Pe locul 2 este județul Brașov, cu peste 1,2 milioane de turiști în 6 luni. Spre deosebire de Prahova, turiști care aleg Brașovul o fac și pentru municipiul reședință de județ, incomparabil mult mai bine administrat față de Ploiești.

Locul 3 este ocupat Cluj, cu aproape 580.000 de vizitatori.

Poziția a 4-a este deținută de Prahova, cu puțin peste 500.000 de turiști în primele 6 luni ale acestui an.

Abia pe locul 5 vine Constanța, cu 480.000 de vizitatori, care deși deține stațiunile de pe litoral, are doar maxim trei luni de sezon turistic pe an. În plus, ultimii ani au fost din ce în ce mai slabi pentru turismul de la Marea Neagră, date fiind condițiile oferite, raportate la prețuri nejustificat de mari.

Ultimele trei locuri sunt ocupate de Olt, Giurgiu și Teleorman. Dacă Olt și Giurgiu au avut fiecare peste 20.000 de turiști, Teleormanul figurează în clasament cu 3853.