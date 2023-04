Ibis Luton Airport Hotel – o cazare decentă foarte aproape de aeroportul Luton de lângă Londra

Ibis Luton Airport Hotel este o alternativă de luat în calcul atunci când vine vorba de Londra. Aici prețul la cazare reprezintă o mare problemă pentru cei care nu au pe nimeni în capitala Angliei la care să poată apela.

Mai ales de când cu Brexit-ul prețurile în Londra au explodat efectiv așa că, pentru două persoane, noaptea de cazare într-un loc decent pleacă de la 800 de lei în weekend.

Pentru plecările de (foarte) scurtă durată, așa cum a fost a noastră din luna martie (o singură noapte), s-a potrivit la fix cazarea de lângă aeroportul Luton, de la Hotelul Ibis.

Nu a fost prima dată când am ales acest hotel datorită apropierii lui de aeroport. Când am zburat în destinații „croșetate”, ca Islanda de exemplu, am optat pentru noaptea de cazare la acest hotel. Practic, în nici 10 minute, pe jos, ajungi în terminalul aeroportului.

