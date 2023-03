Iordania pe cont propriu în 2023: buget, viză, taxe, prețuri, transport, mâncare și Jordan Pass

Acesta nu se vrea a fi un ghid de călătorie în Iordania, drept pentru care am stat mult pe gânduri în ceea ce privește formularea titlului. Este un ghid și de călătorie, cred că ar fi cel mai corect de spus.

Din cauza faptului că, înainte de prima incursiune în Iordania, am căutat pe diverse site-uri anumite informații, dar nu am găsit nicăieri informațiile respective cumulate, am zis că, odată cu întoarcerea noastră de acolo, cel mai bine ar fi să încerc să adun toate informațiile într-un articol. Poate, la un moment dat, va fi folositor cuiva care vrea să exploreze Iordania pe cont propriu.

Buget de călătorie, Jordan Pass și taxa de viză pentru intrarea în Iordania

Majoritatea agențiilor de turism oferă excursii în Iordania cu prețuri începând cu 900 de euro de persoană. Ce este inclus în acești bani? Transportul, cazarea, micul dejun și, de obicei Jordan Pass.

La ce bani am scos noi Iordania? La 370 de euro de persoană, adică 400 de dolari (pentru că la ei valuta de referință este dolarul american), care a inclus tot: avion, cazare, toate mesele, toate transferurile, toate taxele, turul cu jeep-ul în deșert, plimbarea cu cămila și suvenirurile pentru acasă. Concret, după ce ne-am întors și am pus totul pe hârtie, totalul de persoană a fost de 370 de euro. Este adevărat, 4 zile, nu 7. Dar pentru noi a fost suficient.

