Pentru că la noi acasă este mereu „foame de pizza”, azi încercăm rețeta de Pizza OK – vlog chef Escoffier Dan Neagu, Restaurant Bulevard Ploiești

La noi în casă e mereu „foame de pizza”, ca să zic așa. Cu alte cuvinte am mânca pizza mai mereu, așa că am zis că ar fi cazul să începem să facem și acasă, nu de alta, dar să nu dăm faliment.

Rețeta propusă săptămâna trecută de vlog chef Escoffier Dan Neagu de Restaurant Bulevard Ploiești a avut succes, așa că, săptămâna asta am zis să mergem tot pe mâna lui, numai că am schimbat sortimentul. Nu am mai făcut Pizza Johnny Bravo, ci Pizza OK, care, într-un final, s-a dovedit a fi mai mult de cât OK.. 😉

Se pare că secretul unei pizza reușite este blatul, așa că, mare atenție la el! În rest, dacă îl ascultăm pe Dan Neagu, sigur nu avem cum să dăm greș și pizza noastră va avea un succes răsunător.

Ingrediente Pizza OK 7 porții (× 240gr aluat)

ALUAT:

-FĂINĂ tip 550- 1kg

-DROJDIE 5gr

-ZAHĂR 3gr

-APĂ CĂLDUȚĂ 50ml

-SARE 25gr

-ULEI de măsline 50ml

-APĂ 600ml

TOPPING – UMPLUTURĂ/ porție:

-SOS TOMAT: 60gr

-MOZZARELLA 100gr

-ȘUNCĂ PRESATĂ 80gr

-SALAM RUSTIC 80gr

-ARDEI GRAS 50gr

-CIUPERCI 50gr

-MĂSLINE 30gr

-ROȘII 50gr

AROMATIZARE:

-ULEI de măsline aromat cu usturoi

-Oregano uscat

Pregătire: 10min

Preparare : 40min (inclus și timpul de dospire)

COACERE pe vatră (350grade): 3min

COACERE în cuptor pe tavă (230grade): 8-15min (în funcție de cuptor)

Să vedem cum face Dan Neagu Pizza OK pas cu pas.