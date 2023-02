Cum se prepară saramura de pui – vlog Chef Escoffier Dan Neagu, Restaurant Bulevard Ploiești

Dacă e vineri, este o nouă întâlnire cu Dan Neagu, chef Escoffier la Restaurant Bulevard Ploiești. Și dacă este Dan Neagu prin preajmă, atunci sigur este o rețetă de top, pe care o putem învăța împreună, chiar de la maestru.

Saramura de pui este un preparat derivat din mult mai celebra saramură de pește. Teoretic, înlocuim peștele cu puiul și cam asta e tot. Practic… cam tot la fel. :)

Dacă ne dorim un gust personalizat, un plus de aromă și o savoare aparte, atunci mergem pe mâna lui Dan: ”Astăzi, am ales să vă dau câteva ponturi pentru o saramură savuroasă de pui a la chef Dan Neagu. Ca de obicei am filmat rețeta și vă invit să vedeți cum fac eu acest preparat. (video la final)

Pentru alte rețete la fel de savuroase puteți accesa www.restaurantbulevard.ro AICI

Ingrediente pentru saramură de pui – o porție

-PULPE DE PUI dezosate dar cu piele 250 gr

-CONDIMENT DE PUI 5gr

-AMESTEC DE GRĂTAR (sare și piper) 10gr

-ULEI floarea-soarelui 30gr

-ARDEI GRAS (3 culori) 50gr

-ARDEI CAPIA 15gr

-CEAPĂ ROȘIE 50gr

-CEAPĂ VERDE 50gr

-USTUROI 25gr

-ROȘII CHERRY 3-5buc

-ARDEI IUTE 1buc

-CIMBRU (o rămurică/tija)

-BUSUIOC 2-3 frunze

-FOI DE DAFIN 2buc

-APĂ CĂLDUȚĂ 500ml

Timp de pregătire 10 min

Timp de preparare 20 min

Vă invităm să urmăriți cum se prepară și vă dorim poftă bună!