Am fost în Barcelona în extra-sezon și nu am regretat. Ce am vizitat în patru zile și cât m-a costat

Pentru că ne-am propus de multă vreme să ajungem în Spania, am decis ca prima călătorie în această țară să fie în minunatul oraș Barcelona. Orașul despre care s-au scris atât de multe melodii, despre care multă lume spune că ar fi cel mai frumos oraș al Europei, este un oraș care ne-a rămas și nouă în suflete, iar acum, după ce ne-am întors în țară cu bateriile încărcate, ne gândim cu nostalgie la tot ce am trăit acolo.

La o primă documentare pe motoarele de căutare online, luna pe care am ales-o noi, ianuarie, nu este deloc cea mai populară pentru a face o escapadă în Barcelona, noi însă, nu regretăm nicio secundă că am ales-o. Temperaturile s-au situat undeva între 15-18 grade Celsius și zilele petrecute acolo au fost însorite și perfecte pentru plimbări lungi. Totodată, nefiind o perioadă în plin sezon de turism, ne-am bucurat inclusiv de faptul că nu am întâlnit aglomerație sau cozi de așteptare la niciun obiectiv vizitat.

Cum am ajuns în Barcelona?

Cu avionul. Compania Wizz Air efectuează curse zilnice din București, iar pe noi ne-au încântat orele zborurilor: 06:05 dus/20:30 întors, durata zborului per segment fiind de aproximativ 3h 20. Deși am auzit/citit diverse experiențe ale altor pasageri Wizz Air legate de anulări de zboruri, întârzieri și alte probleme din sfera aceasta, noi nu am întâmpinat nicio problemă, am ajuns la timp și la dus și la întoarcere.

Un alt argument care ne-a făcut să vizităm Barcelona în luna ianuarie a fost costul biletelor de avion: pentru două bilete dus-întors cu bagaj de mână inclus, non priority, am plătit 550 de lei. Da! Lei, nu euro! Pare greu de crezut că am avut noroc de preț atât de mic, este însă doar rezultatul unei căutări temeinice de bilete de avion, pe site-urile de profil (skyscanner, momondo). Biletele au fost achiziționate cu aproximativ 2 luni înainte de călătorie, timp în care am avut răgazul necesar pentru a planifica toate detaliile legate de ceea ce aveam să vizităm.

