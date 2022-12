Sirena Studio Apartment în Zadar, o cazare aproape de mare și de Centrul Vechi. Ce să-ți dorești mai mult? O baie cu ușă… 😉

Să găsești o cazare în Zadar, Croația, nu este o treabă chiar atât de ușoară precum pare. Este nevoie să ții cont de mai multe aspecte: distanța față de mare, distanța față de centrul vechi al orașului, distanța față de autogară și, nu în ultimul rând, un preț decent.

Toate aceste cerințe au fost îndeplinite, din punctul nostru de vedere, de Sirena Studio Apartment, unitate de cazare situată în apropierea plajei Kolovare din Zadar. Pentru patru nopți de cazare în perioada 1-5 octombrie 2022 am plătit 921 de lei pentru un studio.

De la autogară și până la cazare este o distanță de aproximativ 600 de metri pe jos și zona este sigură. Astfel, deși am avut un zbor târziu și am ajuns la cazare aproape de miezul nopții, nu am simțit niciun moment vreun disconfort.

Preluarea cheilor s-a făcut simplu, ne-au fost lăsate în cutia poștală de la intrarea în clădire, iar relația cu proprietarul a fost ținută pe whatsapp, unde am trimis toate documentele pentru formalitățile de check-in. La plecare am lăsat cheile în aceeași cutie poștală.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.