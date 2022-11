Bubble tea-ul de la Crazy Bubble din Ploiești este o adevărată explozie dulce

„Mami, trebuie neapărat să încerci bubble tea! O să-ți placă maxim!”, m-a interpelat prin vară fiică-mea adolescentă. „Am băut în București când am fost data trecută și acum au deschis și în Ploiești”, și-a continuat cu hotărâre prelegerea. Știa clar că nu m-aș fi dus în București pentru așa ceva…

M-a convins încă din vară că trebuie să ajung, dar, ca să fiu sinceră, am uitat complet până… zilele trecute. Conștientă că mă așteaptă un weekend mai ocupat și că nu am cum să ies, am decis miercuri seară să dăm o tură prin centru. Nu mai fusesem demult. Dar unde să mergem? Și, cu ocazia asta, mi-am adus aminte de recomandarea fiică-mii: „Crazy Bubble se numește ăsta din Ploiești, mami. E chiar în centru…”, mi-a dat ea toate detaliile de care aveam nevoie.

Așa că, după o plimbare de seară (cam rece), am ajuns și în centrul orașului, ca să bem bubble tea.

De afară, ca primă impresie, nu ne-a spus mare lucru. Nici nu prea înțelegeam unde am fi putut sta să bem un pahar de ceai că afară, unde era terasa, era exclus să dârdâim.

