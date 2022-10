Nu am mers în zadar în Zadar. Mi-a plăcut mult mai mult decât mă așteptam și aș mai reveni oricând

Zadar… Atunci când Ryanair a introdus cursa directă București – Zadar primul meu gând a fost: Plitvice. În rest, spre rușinea mea, nu știam prea multe despre orașul croat de la malul mării. L-am considerat doar punctul de plecare spre Plitvice.

Am mers acolo însă și, după prima zi petrecută pe străduțele din orașul vechi, mi-am dat seama cât de mult mă înșelasem în ceea ce privește frumusețea orașului. Și nu, zilele în Zadar nu au fost în zadar…

Cel mai frumos apus de soare din lume poate fi văzut în Zadar

Nu este afirmația mea, este afirmația celebrului regizor Alfred Hitchcock cu ocazia unei vizite în Zadar, în luna mai a anului 1964. „Zadar has the most beautiful sunset in the world, more beautiful than the one in Key West in Florida, applauded at every evening.”, a declarat Hitchcock. Iar eu, după vizita din această toamnă, nu pot decât să-l cred…

Nu de puține ori am fost surprinsă plăcut în excursiile mele, dar de data aceasta am avut o adevărată revelație: cele mai frumoase locuri din lume sunt perle ascunse în locuri mai puțin bătute de turiști.

