Unde găsești în Ploiești ghiozdane, haine și treninguri de firmă, pentru copii, la prețuri decente

Odată cu apropierea începutului de an școlar, ca orice părinte responsabil :), am început să fac curat în șifonierul copiilor pentru a vedea de ce au nevoie. După ce ne-am ”chinuit” să probeze mai multe haine, am realizat că acestea le-au rămas mici sau pur și simplu nu le mai plac.

După această constatare, am decretat ”stare de urgență vestimentară” și mi-am întrebat cele două fete unde ar dori să meargă la cumpărături. Deși mă așteptam la răspunsul clasic – ”mall”, Ioana, fata cea mare, m-a rugat să o duc la Outlet OK, un magazin cu haine și accesorii de firmă, de lângă benzinăria Petrom de la km 6.

”Acolo au fost mai multe colege și au găsit haine faine” mi-a spus Ioana, în timp ce îmi arăta pozele de pe whatsapp trimise pe ”grupul de fete”.

Așa am ajuns la magazinul Outlet OK, unde am constatat că prețurile sunt foarte bune raportate la calitatea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de branduri cunoscute și populare mai ales în rândul adolescenților.

Am fost surprinsă să regăsesc pe rafturi și o mulțime de ghiozdane pe toate gusturile și de toate dimensiunile. De exemplu, un ghiozdan mic pleacă de la 70 de lei. Acesta este bun pentru copiii de grădiniță. Pentru cei din clasa pregătitoare există ghiozdane puțin mai mari, cam la 100 de lei. Nici adolescenții care încep școala nu au fost uitați. Pentru ei, părinții pot cumpăra un ghiozdan de firmă cu aproximativ 120 de lei.

Pentru sport, se găsesc treninguri, diverse firme și modele cu prețuri în jurul a 150 de lei.

Există și penare iar domnișoarele cochete vor găsi cu siguranță accesorii Desigual pe placul lor. În rest, aceleași produse de calitate cu care clienții Outlet OK s-au obișnuit deja.

Am reușit să stau de vorbă chiar și cu antreprenorul ploieștean care a pus pe picioare afacerea Outlet OK, care mi-a garantat calitatea produselor.

”Produsele sunt 100% originale și garantăm pentru asta. Articolele din outlet înseamnă produse originale din colecții retrase. Atunci când o firmă scoate pe piață o nouă colecție, produsele nevândute din magazine ajung în outleturi. Repet, noi avem doar produse originale”, mi-a spus Nicolae Minea.

Așadar, dacă aveți un copil și trebuie să-l pregătiți pentru începutul de an școlar sau pur și simplu doriți să vă pregătiți garderoba de toamnă, nu ezitați să dați o fugă până în nordul Ploieștiului, la Outlet OK. Sigur veți găsi ceva pe placul dumneavoastră.

Adresa magazinului este DN1, Km 6, Motel Km 6, parter, Blejoi, Romania, iar programul de funcționare este de Luni – Duminică: 09:00 – 19:30 (Detalii la telefon 0766505099).

