Casa Colinița din Ciumârna este locul despre care încetasem să sper că mai există

Nu, nu este o exagerare ce afirm în titlu… De ani de zile, în vacanțele petrecute în țară, am căutat autenticul. Hai să nu fiu totuși ipocrită… Am căutat autenticul însoțit de un minim de confort: baia proprie.

Probabil, odată cu înaintarea în vârstă, nevoia de confort începe să-și spună cuvântul . Și recunosc asta: nu m-aș mai vedea mergând într-un loc unde să nu am baie…

Să revenim însă la Casa Colinița…

Undeva prin primăvară devreme, când a fost vorba de planificarea concediului de vară, stăteam în cumpănă între Apuseni și Bucovina. Determinant în alegere a fost… războiul din Ucraina. Poate surprinzător pentru unii, dar, dacă nu ar fi fost acest război, nu cred că am fi ajuns în Bucovina anul acesta. Să explic de ce…

Tot stând de vorbă cu diverși cunoscuți, am aflat că multă lume se ferește să meargă în nordul țării din cauza apropierii de granița cu Ucraina. De ce? Cum? Nu îmi era foarte clar…

Am auzit aberații de genul: „E aproape de graniță, prea aproape… dacă pică vreo bombă?!?!?!”. Și multe asemenea… Având în vedere toate acestea, am hotărât în familie, de comun acord: „Este timpul să vizităm Bucovina!” Și bine am făcut…

Considerațiile au fost de ordin practic: Clar este mai puțină aglomerație decât în orice altă vară și, clar, prețurile nu au cum să crească prea mult (comparativ cu alte zone din țară) deoarece nu prea vor fi turiști vara aceasta. Și s-a dovedit că raționamentul a fost, în mare parte, cel corect.

