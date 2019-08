Valentina Georgescu, tânăra din Ploiești care s-a reinventat prin artă, vă invită la expoziția “Wild Woman” - VIDEO

Ploieșteanca Valentina Alexandra Georgescu își expune lucrările în cadrul expoziției de artă “Wild Woman” al cărei vernisaj are loc astăzi, 7 august, începând cu ora 18:00, la Eden Dream Garden (Ploiești, str: Stefan cel Mare nr: 32).

Valentina mărturisește că ”Femeia salbatică” este o combinație de libertate și simt al sufletului. ”Emoțiile construiesc drumul către noi înșine. În fiecare tablou am dat formă și viață unei emoții, prin culoare” susține artista.

Acum trei ani, când avea 25 de ani, tânăra a luat decizia să se reinventeze atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Mi-am schimbat total viata, lasand profesia juridica pentru antreprenoriat si arta. Am inceput sa meditez, sa fac sport, sa urmez un curs de instructor yoga, sa am activitati de care nu aveam timp sau mai bine spus nu imi faceam timp. Mi-am descatusat sufletul si am inceput sa las femeia salbatica sa fie ea. Uneori am facut-o prin joaca, alteori durerea si experientele traite m-au facut sa ii predau controlul. E minunat sa iti auzi intuitia. Vocea ei m-a ghidat aici, in cel mai frumos tinut. Creativitatea este puterea mea. Tot ce vad, simt, aud, cunosc, ating se bucura de o particica din acest izvor nesecat de resurse. Creativitatea este bunul meu cel mai de pret! Ma hraneste pe toate planurile: emotional, spiritual, mental, psihic, fizic, economic si pe cei care se afla in preajma mea” spune artista.

Observatorulph.ro a publicat recent Povestea Valentinei, tânăra din Ploiești care s-a reinventat. „Femeia sălbatică” pictează și gătește dumnezeiește. FOTO

Expoziția inaugurată în această seară va avea loc într-o locație deosebită, iar vizitatorii vor putea degusta vinurile Casei Cotnari, sub îndrumarea somelierului Liviu Birceanu, iar Andrei Ghejan le va delecta auzul participanților într-un cadru relaxant și prietenos.

VIDEO

Comentează cu profilul tău de Facebook