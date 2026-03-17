O nouă rețea socială, dezvoltată în România. Promite să combată dezinformarea

O nouă aplicație de social media, dezvoltată în România, intră în faza de pre-lansare. Este vorba despre eYou, un proiect care pornește cu o investiție de 300.000 de euro și care este prezentat de fondatori ca o alternativă europeană într-o piață dominată de marile platforme internaționale.

- Publicitate -

Potrivit prezentării publicate de start-up.ro, aplicația este construită în jurul unor concepte precum încrederea, transparența și diversitatea de opinii. Fondatorii spun că platforma își propune să răspundă unor probleme tot mai des invocate în zona rețelelor sociale, precum dezinformarea.

Aplicația a fost fondată de Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți la București de 10, respectiv 20 de ani. Primul conduce viziunea strategică și dezvoltarea de produs, iar al doilea se ocupă de vânzări, marketing, parteneriate, atragerea de finanțare și dezvoltare strategică.

- Publicitate -

Unul dintre elementele prin care eYou încearcă să se diferențieze este integrarea unui sistem de fact-checking direct în platformă.

Astfel, utilizatorii ar urma să poată verifica acuratețea unei postări fără să iasă din aplicație, prin acces la surse prezentate ca verificate și neutre. În același timp, feed-ul este gândit astfel încât să încurajeze dialogul și să reducă riscul formării bulelor informaționale.

Finanțarea de pre-lansare este asigurată de un fond de investiții activ în companii aflate în stadii incipiente.

- Publicitate -

Cei interesați se pot înscrie pe lista de așteptare, iar lansarea publică a aplicației este programată pentru mai 2026. Cei care se înscriu din timp vor avea acces prioritar, posibilitatea de a-și alege numele de utilizator și un badge special de tip „Early Believer”.