Pană majoră la Facebook: mii de utilizatori nu-și pot accesa contul

Autor: Marius Nica
Mai mulți utilizatori au raportat miercuri, 4 martie 2026, că nu pot folosi Facebook, fiind înregistrate întreruperi la nivel global.

Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, problemele ar fi început din seara zilei de 3 martie și au continuat și în cursul zilei de miercuri, afectând atât site-ul, cât și aplicațiile mobile, iar în unele regiuni au existat dificultăți și pe platforme Meta conexe.

Presa internațională a relatat, de asemenea, despre un val de raportări pe platforme de monitorizare a incidentelor: The Independent notează că, la un moment dat, au fost peste 11.000 de sesizări pe Downdetector, cele mai multe legate de accesarea site-ului și de logare, iar unii utilizatori au văzut mesajul „Account Temporarily Unavailable”.

Până la această oră, Meta nu a oferit un comunicat oficial despre cauza incidentului, care ar putea fi o problemă tehnică.

