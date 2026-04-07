Atac terorist la consulatul Israelului din Istanbul. Doi polițiști au fost împușcați

Doi polițiști au fost răniți lângă Consulatul Israelului din Istanbul, în urma unui schimb de focuri cu trei suspecți, notează BBC. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar alți doi au fost neutralizați. Aceștia au fost identificați între timp, anunță ministrul turc de Interne.

Cei trei atacatori au ajuns la Istanbul cu o mașină închiriată din Izmir. Ancheta a scos la iveală că unul dintre indivizi ar fi avut legături cu o organizație care exploatează religia. De asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, frați între ei, are antecedente legate de droguri, mai anunță autoritățile din Turcia.

Între timp, agențiile internaționale Reuters și AFP notează că nu există diplomați israelieni în prezent în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara.

După ce relațiile diplomatice dintre Turcia și Israel s-au deteriorat serios în urma izbucnirii războiului din Gaza, Israelul și-a retras masiv personalul diplomatic din Turcia.

Iar în perioada sărbătorilor de Paște, personalul din misiuni lucrează la capacitate redusă. Turcia a schimbat foaia imediat după ce teritoriul său a fost vizat de drone iraniene. Acestea au fost anihilate de către scutul NATO, însă Ankara a condamnat aceste incidente ca fiind inacceptabile.