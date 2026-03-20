SUA au lansat ofensiva pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Statele Unite au început o nouă fază a operațiunilor militare din zona Golfului, cu obiectivul declarat de a securiza Strâmtoarea Hormuz și de a permite reluarea în siguranță a traficului comercial prin unul dintre cele mai importante culoare maritime din lume.

Potrivit unor declarații făcute la Pentagon de generalul Dan Caine, citate de biziday, avioane A-10 Thunderbolt și elicoptere Apache au fost deja implicate în misiuni împotriva ambarcațiunilor rapide, dronelor și altor amenințări din zonă.

Generalul american a precizat că aeronavele A-10 acționează pe flancul sudic, vizând în special șalupele de atac rapid din Strâmtoarea Hormuz, în timp ce elicopterele Apache au fost desfășurate pentru lovituri asupra unor ținte similare și pentru misiuni de sprijin în operațiunea de securizare a pasajului maritim.

În paralel, Pentagonul a confirmat și folosirea unor bombe penetrante de mare putere asupra unor instalații subterane de depozitare a armelor din Iran.

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Washingtonul pregătește și trimiterea unor nave de război pentru escortarea petrolierelor și a altor nave comerciale prin strâmtoare, însă oficialii admit că operațiunea ar putea dura mai multe săptămâni, în condițiile în care Iranul ar mai dispune încă de mine marine, rachete mobile de croazieră și numeroase ambarcațiuni ascunse de-a lungul coastei.