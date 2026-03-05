Un cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Joi, 5 martie 2026, cetățeanul român Adrian-David Kercho a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Verdictul nu a intrat încă în vigoare, scrie presa rusă.

Potrivit sursei citate, Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe cetățeanul român Adrian-David Kercho pentru spionaj (articolul 276 din Codul Penal Rus). Acesta a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate pentru colectarea și transmiterea de informații despre instalațiile militare rusești către serviciile de informații ucrainene. Despre aceasta a relatat serviciul comun de presă al instanțelor din Kuban. Verdictul nu a intrat încă în vigoare.

După cum a stabilit instanța, în noiembrie 2024, Kercho, deși nu susținea politica Federației Ruse, a contactat independent un angajat al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. În timpul corespondenței, a primit o ofertă de ieșire în siguranță din Rusia în schimbul colectării de informații despre instalațiile militare rusești.

După ce au convenit, pe 12 noiembrie 2024, Kercho a folosit un quadcopter pentru a colecta și transmite prin intermediul mesageriei coordonate geografice și date suplimentare despre sistemul de apărare aeriană (ADS) situat la Soci.

Instanța a stabilit că Kercho a înțeles că informațiile pe care le-a furnizat vor fi folosite de Ucraina împotriva Forțelor Armate Ruse și ar putea duce la pierderi de personal și echipament militar, precum și la alte consecințe negative pentru stat, a clarificat serviciul de presă. Activitatea infracțională a inculpatului a fost identificată și oprită de ofițeri din cadrul Direcției FSB pentru Teritoriul Krasnodar.