Internațional

Inundații în Thassos, în urma furtunii Adel

David Mihalache
David Mihalache
inundatii thassos
Sursa foto: Youtube Thassos Enduro

Furtuna Adel, a venit cu ploi torențiale, și a inundat străzile din Thassos, una din destinațiile de vacață în sezonul estival preferate de români.

Potrivit presei din Grecia, drumuri au cedat sub presiunea apei, mașini au fost luate de ape și parterele mai multor case au fost inundate.

Torenul „a măturat resturi, pietre și chiar mașini parcate”. Un șofer a fost prins în mașina luată de ape, însă a fost scot în siguranță.

Potrivit efsyn.gr, Pompierii au anunțat că Centrul de Operațiuni a primit în jur de 30 de apeluri pentru îndepărtarea copacilor doborâți, majoritatea din nordul capitalei, anume Kifissia, Lykovrysi, Metamorfosi. De vineri dimineață până sâmbătă, în Attica au fost înregistrate 127 de solicitări, dintre care 27 pentru evacuări de apă și 49 pentru copaci căzuți.

Ministerul pentru Protecția Civilă a anunțat stare de pregătire cod roșu pentru regiunile din Insulele Ionice, Epir, Grecia de Vest, Peloponez, Macedonia Centrală, Macedonia de Est și Tracia, precum și pentru nordul și sudul Mării Egee (inclusiv Dodecanezul), din cauza fenomenelor meteo severe.

Primarul din Thassos le-a cerut locuitorilor să evite deplasările neesențiale și să urmeze și respecte instrucțiunile autorităților.

