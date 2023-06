Rebeliune în Rusia. Orașul Rostov, blocat de tancuri și soldați. Oamenii stau la cozi uriașe pentru mâncare, iar magazinele se golesc rapid

Presa locală din Rostov a relatat că sunt cozi uriașe la magazinele din oraș, iar rafturile sunt deja goale. Oamenii încearcă disperați să își facă provizii de alimente.

O femeie a declarat pentru BBC Rusia că tot centrul orașului este înconjurat și blocat.

Au apărut imagini din Rostov, unde au loc explozii și se aud focuri de armă.

There was an explosion near the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don – RT propaganda correspondent from the scene. pic.twitter.com/jNQdGkota0

Rostov local media report that local grocery stores have giant queues, and somewhere the shelves are already empty.

People are stocking up on food. pic.twitter.com/PJ2phTM405

