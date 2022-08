Mai multe camioane militare rusești, parcate în interiorul centralei nucleare Zaporojie-VIDEO

Mai multe camioane militare rusești sunt parcate în interiorul complexului energetic nuclear, potrivit imaginilor.

Un grup de analiști independenți a analizat videoclipul și a aproximat locul în care au fost parcate respectivele echipamente militare.

„Se află în imediata apropiere a rezervorului principal de ulei, care conține substanța inflamabilă menită să răcească turbina cu abur. Există și hidrogen, de asemenea cu pericol mare de explozie, folosit pentru răcirea generatorului.

O turbină mare cu abur poate fi văzută la începutul clipului. Aceste vehicule se află la 30 de metri de reactorul nuclear.

Un alt aspect important: acest clip este doar dintr-un singur reactor (n.r. – complexul nuclear Zaporojie are șase reactoare care funcționează). Imaginile filmate cu o dronă la începutul anului arată un vehicul blindat care intră în reactorul 1. Rusia nu ascunde doar „camioane” înăuntru”, arată postarea pe Twitter.

Compania de stat ucraineană Energoatom a anunţat vineri, 19 august, că forţele ruse intenţionează să întrerupă funcţionarea blocurilor energetice de la centrala nucleară Zaporojie şi să le deconecteze de la reţeaua de energie electrică a Ucrainei, informează Reuters.

Russians place their military equipment directly on the territory of the #Zaporizhzhia NPP. pic.twitter.com/Bzj3ceWpOj

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 18, 2022