Mama juniorului CSM Ploiești, mort prin electrocutare la pescuit, mesaj emoționant după repetarea tragediei. Ultima victimă, fiul primarului din Păulești

Din 2016 până în prezent, pe malul bălții Blasova din Insula Mare a Brăilei au murit la pescuit, prin electrocutare, doi tineri din Prahova. Este vorba de un junior al CSM Ploiești, de 14 ani, respectiv fiul primarului din Păulești, de 27 de ani.

Mama lui Mihnea, juniorul CSM Ploiești, a postat pe Facebook un mesaj emoționant după ce a aflat de repetarea tragediei:

”In urma cu 1 an si 10 luni, mai precis pe 16 iulie 2016, fiul meu Mihnea, care implinise fix cu 6 zile inainte, 14 anisori, își petrecea ultimele clipe din viață, pe Balta Blasova, distrandu-se...așa cum ii plăcea fff mult, sa pescuiască. Nimic nu ar fi prevăzut tragedia ce urma. Vise spulberate, rani deschise in suflete, durere.

De ce s-a întâmplat asta? Unii spun destinul...

La momentul acela, autoritățile Jud Brăila, spuneau ca: anual, cel puțin 5 decese au loc, in acest mod. De ce? Cine e de vina?

Am crezut ca in toată această perioadă, cei care ar fi trebuit sa ia măsuri ptr a izola zona, vor face ceva.

Cu durere imensă in suflet, citesc azi articolul pe care l-am distribuit acum si aflu ca, o alta viață tânără a fost curmata...stupoare, in același mod. Familie distrusă, aripi curmate, suflete sfâșiate!

Cate vieți mai trebuie să-și oprească acolo, așa, cursul???

Cum sa nu se facă nimic ptr a izola zona???

Cata indolenta si nepasare? Nu pot sa cred ca altor părinți li se va spune...Destinul! Nu cred si nu accept. Trebuie ca cineva sa facă ceva, daca nu, alti părinți își vor plânge fiii.

Nimic nu ii va aduce înapoi, dar putem opri ca astfel de tragedii sa se mai intample, in acest mod.

Suflet tânăr, Dumnezeu să-ți așeze sufletul lângă Îngerul meu! Lacrimile mele, sunt si pentru tine, tânăr frumos!”