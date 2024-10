Revolta unui cumpărător din Pleiades Residence Ploiești: ”M-am trezit cu clauze și taxe care nu erau în antecontract”. Reacția dezvoltatorului imobiliar

Un cititor care a încheiat un antecontract de vânzare cumpărare pentru o locuință într-un bloc din Pleiades Residence, noul cartier de lângă Prahova Value Center, susține că dezvoltatorul imobiliar a încercat să introducă mai multe clauze și obligații financiare care nu figurau în documentul semnat inițial.

”Să veniți să vă dăm cheia apartamentului mai devreme”

”Pe 28 martie am semnat antecontractul de vânzare-cumpărare pentru un apartament în Pleiades Residence din zona de Sud a Ploieștiului. În acest document au fost precizate și mai multe anexe, inclusiv forma contractului de vânzare-cumpărare. Cu o lună înainte de să expire termenul limită, am fost contactat de un reprezentant al dezvoltatorului imobiliar pentru a mi se înmâna cheile apartamentului în vederea realizării unor așa zise evaluări preliminare și lucrări de pregătire a amenajărilor și mobilării”, povestește ploieșteanul.

Inițial, acesta a fost bucuros să afle că termenul a fost devansat, însă a realizat că nu solicitase predarea vreunei chei din moment ce nu se încheiase contractul de vânzare-cumpărare și nu achitase integral prețul acestuia.

Cheia, predată la pachet cu clauze suplimentare

”Ce dezvoltator îți dă o cheie la apartamentul pentru care nu ai plătit tot prețul și nici nu ai semnat actul de vânzare-cumpărare? Atunci mi s-a aprins un bec, iar când am mers la fața locului am constatat că, odată cu înmânarea cheii, aceștia au încercat de fapt să îmi impună semnarea unui act adițional la antecontractul de vânzare-cumparare încheiat, act adițional disimulat în cuprinsul unui singur document ce purta denumirea de “Proces verbal de inspecție și act adițional”.

Le-am spus că nu pot semna pe loc un document atât de important mai ales că la o primă lectură am observat că se încerca modificarea unor clauze din antecontractul deja semnat și însușit, iar noul act avea nu mai puțin de 39 de pagini” susține clientul respectiv.

Ajuns acasă, acesta a observat că, pe lângă decalarea termenului de semnare și predare a apartamentului de la sfârșitul lunii septembrie la 31 decembrie 2024, se modifica și obiectul contractului. Mai precis, dezvoltatorul cerea să acorde un drept de trecere la anumite spații comune din complexul rezidential.

Plată anticipată și taxă pentru lucrări de reparații

”Nu se preciza în concret despre ce spații este vorba, ce destinație au acestea, ce costuri de functionare sunt prevăzute, care sunt costurile ce vor fi suportate de cumpărători, nimic clar. De exemplu, dacă ei vor să construiască o piscină care să ne coste apoi o avere?” se întreabă clientul.

Acesta susține că noul contract prevedea și modificări cu privire la costurile ce trebuie achitate de catre cumpărători.

”Ei îmi cer acum să plătesc anticipat pe șase luni utilități, cum ar fi alimentarea cu energie electrică, dar și taxe și servicii precum ridicarea deșeurilor și chiar lucrări de reparații la spațiile comune determinate de deteriorări ca urmare a mutării în spațiu. Cu alte cuvinte, nici nu m-am mutat în apartament și sunt buni de plată! Toate aceste taxe sunt raportate la suprafața apartamentului! De unde știu ei ce ambalaje de la mobilier sau electrocasnice voi produce și, mai ales, dacă voi murdări casa scării atunci când mă voi muta? E aberant!” susține clientul Pleiades Residence.

Acesta apreciază că dezvoltatorul are un comportament cel puțin neloial față de potențialii cumpărători, încearcă sa schimbe regulile în timpul jocului, iar comunicarea cu reprezentanții dezvoltatorului este una extrem de dificilă pentru că, sub masca unei amabilități se ascunde încercarea de înșelăciune a potențialilor cumpărători – se oferă o cheie de acces în imobil anterior cumpărării și ți se “bagă sub nas” un document care este intitulat proces verbal de inspecție dar care, în realitate, îți adaugă obligații de plată fără a și se comunica acest lucru.

La solicitarea redacției noastre, reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au transmis următorul punct de vedere:

”Le-am oferit clienților Pleiades Residence posibilitatea de a-și accesa unitățile înainte de semnarea contractului final, pentru a realiza măsurători și pregătiri în vederea amenajării și mobilării. Această opțiune a fost oferită pentru a le permite să economisească timp și resurse, dar nu a fost o obligație. 99% din clienți au ales să beneficieze această facilitate, recunoscând avantajele semnificative.

Accesul anticipat a necesitat un act adițional, nefiind parte din contractul inițial. Dezvoltatorul nu era obligat să ofere acest acces anticipat, însă a decis să-l facă disponibil pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților. Este important de menționat că inspecțiile apartamentelor sunt necesare, conform antecontractului. Cu ocazia semnării acestui act adițional, clienții au putut să reinspecteze apartamentele.

Pentru ca ambele părți să aibă o siguranță în ceea ce privește semnarea Contractelor de vânzare, am propus să menționăm în actul adițional o dată limită și să convenim forma finală a contractului.

Clienții care nu au optat pentru întocmirea actului adițional își păstrează toate drepturile în cazul în care unitatea nu este livrată în condițiile antecontractului. Până în acest moment, nu au existat solicitări de renunțare.

Dorim să subliniem că discuțiile, negocierile și clauzele contractuale sunt confidențiale, conform obligațiilor din antecontract, și nu putem furniza detalii specifice referitoare la clauze sau la situația unui anumit cumpărător.

Un draft al contractului de vânzare a fost atașat antecontractului, însă sunt permise modificări pe parcursul procesului de edificare, pentru a stabili detaliile în ceea ce privește anumite aspecte operaționale, cum ar fi continuitatea furnizării utilităților, confortul locatarilor și menținerea curățeniei în spațiile comune ( aspecte care nu modifică substanța promisiunii). Pentru noi este foarte important să livrăm unitatea astfel cum am promis-o și cui i-am promis-o, respectiv locuința să nu sufere modificări de compartimentare, poziționare, suprafață, preț, finisaje, spații verzi, precum și să livrăm spațiile comune conexe la standardele la care ne-am angajat (amenajare peisagistică, mobilier urban, instalații, echipamente). Totodată ne asigurăm că toți cumpărătorii au acces facil la drumul public, atât prin instrăinarea unor cote părți de teren, precum și prin acordarea convențională de drepturi de trecere pe terenuri adiacente.

În antecontracte sunt stabilite limitele în care pot fi făcute modificări la forma inițială a contractului de vânzare, iar acestea au fost în general, minore și au vizat clarificări administrative, dar orice parte poate propune amendamente și negocia. Raspundem la toate solicitarile clientilor, explicam necesitatea anumitor clauze si clarificam/ modificam clauze dupa caz. Este esențial ca aceste discuții să aibă loc cu mult înainte de invitația la semnarea contractului final, iar în acest sens, am trimis draftul contractului de vânzare tuturor cumpărătorilor încă din 23.07.2024, oferindu-le suficient timp pentru analiză și discuții. Este important ca toți cumpărătorii în calitate de coproprietari ai spațiilor comune, să aibe clauze și condiții similare, pentru a evita confuzii sau neînțelegeri în viitor, ceea ce contribuie la menținerea unui mediu armonios și integru pentru toți proprietarii.

Dorim să clarificăm că la acest moment, Contractele de vânzare pot fi semnate. De altfel, am și început să facem programările în funcție de disponibilitatea părților semnatare”.

