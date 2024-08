Iulian Nica: ”Deși voi rămâne acționar minoritar cu 44%, voi deține controlul și dreptul de veto în strategia de dezvoltare a companiei, păstrând aceeași Politica de prețuri ‘Biblia La Cocoș’, esențială pentru creșterea de până acum!!!”

Banca Europeană de Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital și Morphosis Capital susțin extinderea națională a retailerului La Cocoș printr-o investiție strategică, achiziționând 56% din acțiunile companiei. Sumele investite vor fi direcționate direct către dezvoltarea companiei, având ca obiectiv comun deschiderea a încă 12 magazine sub brandul La Cocoș, astfel încât până în 2029 rețeaua să opereze un total de 15 locații în diferite orașe din România si să devină prima companie din comerțul alimentar autohton care va depăși pragul de 1 miliard de euro în vânzări anuale.

Iulian Nica: „Pot spune că am negociat cu investitorii poziția de director executiv (CEO), în cadrul căreia voi deține controlul și voi avea drept de veto în strategia de dezvoltare a companiei în următorii 5 ani, acest aspect fiind pentru mine o cerință mult mai importantă decât aceea de a rămâne acționar majoritar. Chiar dacă voi fi acționar minoritar cu 44%, împreună cu echipa mea vom deține controlul extinderii la nivel național, păstrând aceleași reguli de bază ale creșterii companiei ca și până acum: formatul, dimensiunile, aranjamentul produselor în magazine, afișajul prețurilor, precum și cel mai important element al creșterii de până acum, respectat cu sfințenie, și anume Politica de prețuri denumită ‘Biblia La Cocoș’.

Sigur, participația din partea investitorilor va fi una considerabilă. În cazul nostru, pentru a deschide încă 12 magazine în următorii 5 ani, vom avea nevoie de un buget de minim 6 milioane de euro pentru fiecare magazin. Mai exact, valoarea totală a investiției va fi de minim 6 milioane x 12 magazine = 72 milioane de euro, din care se va scădea profitul estimat pe care firma îl va genera în următorii 5 ani, aproximativ 20-25 de milioane de euro, rezultând o investiție netă de aproximativ 45-50 de milioane de euro, pe care investitorii au pregătit-o pentru următorii 5 ani!

Totuși, trebuie să ținem cont că este foarte important să înțelegem că această asociere ne va ajuta să accelerăm creșterea numărului de magazine în doar 5 ani, fata de 15 ani cat ne-ar fi luat daca am fi realizat dezvoltarea companiei si dacă am fi rămas 100% independenți. De altfel, și din partea investitorilor a existat aceeași cerință: ”Nu dorim să schimbăm nimic în companie, investim în experiența și rezultatele voastre de până acum… Noi nu ne pricepem la comerț, noi investim în antreprenor și în echipa care a condus compania până aici.’’

Aceeași condiție o impunem și noi: antreprenorul și echipa lui trebuie să conducă după aceleași reguli pe care le-a aplicat și până acum. Dezvoltarea și extinderea companiei la nivel național trebuie să urmeze aceleași reguli care au guvernat compania până acum!”

Împreună cu echipa La Cocos, doresc să mulțumesc investitorilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și pentru faptul că s-au alăturat acestui obiectiv ambițios!”