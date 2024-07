Continuă înscrierile la Dac Warrior. Sute de sportivi vor concura la competiția organizată pe dealurile Tohaniului!

De la prima ediție de acum patru ani, Dac Warrior a fost o provocare pentru cei care doresc să își testeze limitele în diverse probe desfășurate în aer liber, pe dealurile din Tohani. Ingredientele succesului sunt organizarea excelentă și infrastructura pentru probe gândită să acopere 21 de km de traseu. Concursul se va susține și anul acesta, pe 31 august, și se anunță la fel de spectaculos.

Peste 300 de competitori din toată țara au confirmat participarea la eveniment, înscrierile continuând până la 23 august. De la începutul lunii iulie, mulți dintre aceștia vin la sesiunile de antrenament derulate în weekend-uri pe domeniul Fermei Dacilor.

Anul acesta organizatorii estimează o prezență de peste 600 de participanți, sportivi amatori sau profesioniști dornici să-și testeze limitele. Aceștia vor concura pentru câștigarea premiilor puse la bătaie pentru cele cinci probe destinate adulților.

” Am decis să continuăm această poveste de succes, să ne urmăm drumul alături de oameni cu voință, de oameni care înfruntă orice obstacol și vor să meargă mai departe, indiferent de cât de greu este momentul.

Este motivul pentru care am strâns rândurile, am pus la punct detaliile și vă anunțăm că pe 31 august, cu punct de plecare de la Ferma Dacilor, avem o nouă competiție sub sigla Dac Warrior.

Pentru a menține același nivel ridicat al competiției, anul acesta am făcut unele modificări ale probelor, motiv pentru care este indicat ca sportivii să vină la cel puțin un antrenament, pentru a se familiariza cu traseele.

Vrem ca participanții să trăiască din plin senzațiile unice pe care doar Dac Warrior le oferă, motiv pentru care am lungit unele dintre trasee și am accentuat unele dintre obstacole.

Am învățat din edițiile trecute, motiv pentru care arbitrajul va fi foarte riguros organizat și punctele de verificare sunt clar definite. La fel și momentele pre și post competiție sperăm că vor contribui la crearea unei atmosfere memorabile pentru toți participanții”, spune Irina Oprea, managerul competiției.

Probele competiției Dac Warrior sunt atât pentru amatori cât și pentru profesioniști, fiind destinate celor care au împlinit vârsta de 16 ani și sunt apți din punct de vedere medical (fizic și mental) să susțină efortul.

De asemenea, și anul acesta este organizată o competiție special dedicată copiilor, poate cei mai potriviți ”concurenți” pentru zona de vis în care este susținută competiția.

Accesați www.dacwarrior.ro pentru a afla toate detaliile, de la înscriere și până la structura fiecărei probe, precum și galeriile foto ale edițiilor din anii trecuți.

