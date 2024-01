Aglomerație mare la Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiești. „Au venit peste 130 de persoane într-o singură zi!”

Zilele acestea se înregistrează un record de donatori la Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiești, în condițiile în care valoarea bonurilor a crescut de la 67 de lei la 280 de lei.

În primele zile ale anului 2024, în contextul majorării bonurilor de masă pentru donatori, conform legii, de la 67 de lei, la 280 de lei, Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiești a fost asaltat de un val de donatori astfel că, așa ca și în alte centre din țară, pentru prima dată, numărul donatorilor este prea mare față de cererea spitalelor.

Cei care doresc să doneze trebuie să știe că suma de 280 de lei nu se acordă cash, ci sub forma unui card valoric „de masă”, card care trebuie activat anterior folosirii. După ce suma este cheltuită, cardurile trebuie înapoiate Centrului de Transfuzii.

„De la 1 ianuarie, în condițiile majorării valorii bonurilor pentru donatori, au venit mult mai mulți oameni să doneze sânge decât în alți ani. Astfel, suntem în situația în care trebuie să facem un management corect al stocurilor, să luăm doar atât sânge cât avem nevoie. Problema este cu trombocitele care trăiesc doar câteva zile. Nu luăm sânge și apoi să-l aruncăm”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.

Pentru a exemplifica „oferta generoasă” de sânge din primele zile ale anului 2024, Georgeta Hanganu ne-a mărturisit că în primele zile de funcționare ale Centrului, numărul donatorilor care s-au prezentat zilnic la Centrul de Transfuzii a depășit 130. „Oferta asta atrage mai multă lume decât este nevoie”, a precizat directorul Centrului.

Au fost luate măsuri pentru a se evita risipa de sânge

În contextul unui număr atât de mare de donatori de sânge, reprezentanții Centrului de Transfuzii Ploiești a luat măsuri pentru a reuși, pe cât posibil, să reducă risipa de sânge.

Astfel, după ce între 3 și 5 ianuarie a avut loc un aflux de donatori, începând cu data de 8 ianuarie au intrat în vigoare măsurile pentru gestionarea corectă a stocurilor.

În primul rând numărul donatorilor a fost redus la 90 de persoane pe zi. În plus, grupele de sânge vor fi proritizate în funcție de necesarul transmis de către spitale. „În primul rând am luat pentru recoltare donatorii vechi, adică cei care au venit să-și ofere sângele și când banii care se dădeau nu erau semnificativi. Apoi, în a doua fază, am restricționat donarea la grupa 0 (cea mai răspândită – n.r.). În plus, actualizăm în permanență necesarul în funcție de solicitările și datele transmise de spitale”, a precizat directorul Centrului, Georgeta Hanganu, pentru Observatorul Prahovean.

Mai mult decât atât, pe pagina de Facebook a Centrului de Transfuzii Sanguine Ploiești, se face apel la… ATENȚIE… REDUCEREA numărului de donatori.

„Stimati donatori, avand in vedere numarul foarte mare de donatori prezentati la Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiesti, in zilele de 3-5 ianuarie 2024, va comunicam ca incepand cu data de 8 ianuarie 2024, numarul donatorilor primiti la donare va fi restrictionat la 90 persoane pe zi, cu restrictionarea donatorilor a caror grupa sanguina depaseste necesarul de componente sanguine solicitat de catre spitalele din teritoriu.

Mai mult, pe 8 ianuarie va fi limitat numarul donatorilor de sange de grup 0+. Apelam la intelegerea dumneavoastra pentru a recolta doar cantitatea de sange si componente sanguine necesare pacientilor, asigurand sangele proaspat si potrivit, la momentul potrivit, pacientului potrivit. Impreuna suntem in slujba pacientilor! Va multumim pentru intelegerea si cooperarea dumneavoastra!”, este mesajul transmis dontorilor de către reprezentanții Centrului de Transfuzii Sanguine Ploiești.

Au fost și oameni care s-au supărat…

Acest „management corect al stocurilor”, așa cum îl numește Georgeta Hanganu, nu a fost pe placul multor donatori care nu au înțeles de ce nu pot beneficia de bonuri dacă au venit să doneze. „Noi lucrăm pentru pacient. Nu luăm sânge dacă nu avem nevoie de el. Trombocitele nu sunt valabile mult timp. Preferăm să avem pentru mai mult timp decât o cantitate mare într-un timp scurt, pe care, ulterior, să o aruncăm”, a mai spus directorul Centrului de Transfuzii.

Reprezentanții Centrului de Transfuzii Sanguine din Ploiești fac apel la toți cei care doresc să doneze, să înțeleagă faptul că este nevoie de un management corect al stocurilor, care să se raporteze la nivelul cererii din partea spitalelor, și să se reducă astfel la minimum risipa.

Este foarte important ca aceștia să vină să doneze în perioade de timp diferite pentru ca astfel, să fie asigurat în permanență necesarul de sânge pentru spitale și unitățile medicale care au nevoie.