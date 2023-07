Coșmarul navetiștilor din Prahova. Un muncitor din mediul rural plătește 1200 de lei pentru a ajunge la Ploiești

Mai mulți navetiști care circulă pe ruta Cerașu – Ploiești și retur se plâng de faptul că operatorul de transport, SC Chivaran Com SRL, refuză să mai elibereze abonamente de călătorie. Astfel, pentru cei aproape 48 de kilometri dus și alți 48 întors, oamenii trebuie să scoată din buzunare 60 de lei pe zi. La un calcul simplu, asta înseamnă că naveta îi costă nu mai puțin de 1200 de lei/ lunar, în condițiile în care cei mai mulți sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Operatorul de transport spune că nu poate emite abonamente întrucât în orice moment poate fi înlăturat de firma care ar putea câștiga licitația în locul său. Conducerea Consiliului Județean Prahova susține că această practică a transportatorilor este una abuzivă.

Recent, operatorii rutieri de transport persoane au primit de la Consiliul Județean Prahova licențe provizorii până la 1 septembrie, dată la care se așteaptă finalizarea procedurii de licitație pentru desemnarea noilor operatori.

Până atunci, licențele rămân valabile, iar asta implică atât drepturi, cît și obligații pentru patronii ”firmelor de microbuze”.

Cu toate acestea, invocând posibilitatea de a pierde bani, operatorul SC Chivaran COM Srl refuză să mai elibereze abonamente până când nu se va vedea câștigător pe traseu.

Astfel, un navetist de pe traseul Cerașu-Ploiești a ajuns în situația de a fi obligat să cumpere în fiecare zi bilete, care costă 60 de lei dus-întors pentru a ajunge la locul de muncă, respectiv acasă.

”Într-o lună eu dau 1200 de lei pe navetă, față de 470 de lei cât era abonamentul. Câștig 2300 de lei, iar jumătate din bani se duce pe transport. Nu mi se pare normal” este doar unul dintre mesajele primite de la cititorii care fac naveta cu Chivăran Com.

La solicitarea ziarului nostru, reprezentanții Chivăran Com au transmis următorul punct de vedere:

”Societatea noastra a participat la o licitatie pentru traseele judetene. Pana in momentul de fata nu a fost anuntat castigatorul. Licentele de traseu au fost prelungite, provizoriu si in cazul in care vom emite abonamente nu stim cum vom proceda cu banii incasati, pentru ca in orice moment putem fi inlaturati de catre castigatori. Daca vom fi anuntati castigatori lucrurile vor intra in normalitate in cel mai scurt timp”.

În replică, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Cristian Apostol, susține că o astfel de practică este abuzivă.

”Prin prelungirea licențelor de gtransport până la 1 septembrie, operatorii sunt obligați să-și respecte obligațiile. Cei care nu fac asta și mă refer aici și la refuzul de a elibera abonamente, riscă suspendarea licenței”, a declarat Apostol.

