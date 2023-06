Mihai Băican, medicul bun de pus pe rană. Cum m-a pus pe picioare, la propriu și la figurat :)

L-am cunoscut pe medicul Mihai Băican în urmă cu aproape zece ani. De atunci m-a pus pe picioare, la propriu și la figurat, de mai multe ori, astfel încât îl pot recomanda călduros.

Am ajuns la el după o întâmplare stupidă, în care piciorul meu se umflase mai ceva decât promisiunile politicienilor în campania electorală. Să vă povestesc.

Într-o superbă zi de sâmbătă, împreună cu un grup de prieteni – tătici am decis că e bine ca odraslele noastre, obișnuite cu confortul mașinilor personale, să experimenteze mersul cu trenul. Zis și făcut.

Ne-am urcat în tren din gara Ploiești Vest și am coborât în Sinaia. După o plimbare prin ”perla” stațiunilor montane, am ajuns în Parcul Dimitrie Ghica din centru. Alergând după o minge am dat fix ca prostul într-o groapă.

În două minute glezna mea se umflase cât oul de găină, iar în următoarele 30 era vineție și dureroasă. În drum spre gara din Sinaia, sărind într-un picior, m-am felicitat pentru inițiativa deplasării cu trenul. Cu chiu cu vai, am ajuns acasă.

Citind experiențele horror ale pacienților de la Ortopedie, la recomandarea unui prieten, am ajuns la spitalul Dentirad din Plopeni, la medicul specialist Mihai Băican.

După ce i-am povestit cât de prost am putut să fiu încât să ajung cu glezna la dimensiunile și culoarea celei mai mari vinete din lume, doctorul Băican mi-a propus, pe lângă tratamentul standard în astfel de situații o alternativă la ”tradiționalul” ghips: ozon și PRP.

Recunosc, habar nu aveam ce înseamnă asta, însă știind că are o experiență bogată ca medic sportiv, am mers pe mâna lui.

Ei bine, prieteni, după câteva ședințe, am fost ca nou, fără să trec prin disconfortul omului cu piciorul în ghips.

Evident, nu vă doresc să ajungeți în situația de a verifica cele spuse mai sus, însă Mihai Băican mi-a câștigat încrederea forever.

De atunci am mai ajuns la el de câteva ori pentru că, sedentar fiind, m-am confruntat cu dureri lombare, tratate cu tot felul de aparate precum laser, TECAR sau HUBER 360.

Pe medicul Mihai Băican îl găsiți în continuare la spitalul Dentirad din Plopeni, consultând și tratând zilnic zeci de pacienți care se plâng de dureri de articulații, ”oase”, ”mijloc”, terapiile sale având efect pe termen mediu și lung.

Mihai Băican are un CV impresionant:

Medic specialist

Competență ultrasonografie generală

Absolvent al UMF Carol Davila

Director medical Dentirad Hospital

Medic specialist Traumatologie Sportivă

instructor PRP

Master în Managementul Serviciilor de Sănătate

Competență în Medicina de Urgență

Competență în Managementul Medical al Sportivilor

Competență în Ultrasonografie Generală

Specializare ozonoterapie – Germania

Ecografie musculo skeletala Cambridge

Medicina Hiperbara DDRC UK si Universitatea Thesalia Greece