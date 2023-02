Gătește pentru 1.500 de invitați și îi impresionează de fiecare dată. Cum reușește chef Ionuț Roșca să creeze seri de neuitat la Ramatuelle

V-ați gândit vreodată cum ar fi să pregătiți masa pentru cinci nunți, simultan, adică pentru 1500 de persoane? Pe unul dintre chefii care fac față unei astfel de presiuni l-am cunoscut zilele trecute. Originar din Drajna, după ani de muncă și experiență în bucătării dintre cele mai diverse, la 47 de ani, Ionuț Roșca a devenit chef al complexului de evenimente Ramatuelle.

Cine a urmărit la TV emisiuni de tip cooking-show cu siguranță a remarcat momentele de tensiune maximă din bucătărie și mai ales accesele, de multe ori de furie, ale chefilor.

Imaginea (de)formată de TV, de tipi masivi, tatuați și duri, mi-a fost spulberată de Ionuț Roșca (47 de ani), chef la complexul de evenimente Ramatuelle. Un tip cu o constituție fizică normală (oare cum reușește să se mențină așa?! în locul lui aș fi avut dublul greutății pentru că nu m-aș putea abține să ”gust”) foarte calm, cu mult bun simț și cu o poveste de viață deosebită, care merită cunoscută.

”Când eram mic o ajutam pe mama în bucătărie”

Prima dată am aflat că pasiunea lui pentru gătit provine din copilăria petrecută la Drajna.

”De mic mi-a plăcut să gătesc. Fiind mezinul familiei, eu am rămas alături de mama în bucătărie. La început am ajutat-o să curețe legumele, apoi am prins curaj și m-am implicat mai mult. După ce am crescut, am făcut școala de bucătari, iar când m-au luat în armată, ați ghicit, am gătit pentru soldați”, mărturisește Ionuț.

După ”liberare”, Ionuț s-a angajat în bucătăria unui restaurant din Vălenii de Munte. ”Eram cu un prieten și am văzut un afiș cu un anunț de angajare. El n-a avut curaj, eu mi-am făcut și am participat la un interviu” își amintește și acum, după atâția ani, momentul care i-a schimbat viața.

În scurt timp a deprins multe dintre tainele profesiei, fiind promovat ulterior la restaurante de top inclusiv cele ale unor hoteluri cunoscute de patru și cinci stele.

Provocarea Ramatuelle

După o experiență de 25 de ani în domeniu, cu numeroase cursuri și specializări realizate în București, dar și în străinătate, în special în Germania, Ionuț Roșca a fost ofertat de ”Ramatuelle”. A acceptat pe loc provocarea de a fi chef la unul dintre cele mai mari centre de evenimente private din Prahova și chiar din țară.

”În plin sezon avem frecvent cinci nunți simultane, în tot atâtea restaurante din complex. Vorbim de 1500 de invitați, la care se adaugă și alte evenimente organizate vineri și duminică. Cel mai mult am avut 1850 de invitați pentru că la momentul respectiv în locație erau și clienți de la piscină și evenimentele organizate la locurile de joacă. Nu mă plâng de muncă pentru că iubesc ceea ce fac. Cei care gătesc din pasiune mă înțeleg perfect”, spune chef Ionuț Roșca.

Întrebat cum face față presiunii, chef Roșca susține că buna organizare este cheia succesului în orice bucătărie.

Așa am aflat că, la Ramatuelle, există o bucătărie centrală, de unde sunt gestionate cele cinci saloane de evenimente. Evident, alături de chef Ionuț Roșca muncește o echipă numeroasă de bucătari și ajutor de bucătar pasionați de această profesie.

”Nu las nimic la voia întâmplării. La Ramatuelle totul se prepară în bucătărie, inclusiv sarmalele. Chiar și în situații limită, când suntem presați de timp, încerc ca prin atitudinea și comportamentul meu să nu induc panică în rândul celor cu care lucrez. Nu sunt genul care țipă sau aruncă tigăi pe jos”, spune chef Roșca.

Întrebat ce preparat pe care îl gătește personal l-ar recomanda unui prieten, Ionuț ezită o secundă.

”Sunt foarte multe ”farfurii”, așa cum le spunem noi, de care suntem mândri. Una dintre ele este Mușchi de vită cu ficat de gâscă, servit cu sparanghel și sos de afine, dar vă spune cel care face meniurile la Ramatuelle toate sunt delicioase, garantez 😊”.

Ionuț are o familie frumoasă, din care fac parte trei copii, cei doi gemeni (fată și băiat) fiind la vârsta majoratului.

Întrebat dacă vreunul din copii îi calcă pe urmele de chef, Ionuț zâmbește: ”Gemenii se pregătesc pentru a da examen la medicină, cu mezinul mai vedem”.

Pentru că are aproape toate weekend-urile ocupate de evenimentele pe care le gestionează impecabil, Ionuț ”plătește” tribut familiei… tot în bucătărie: ”Din când în când, copiii mă șantajează să le fac fac un dulce, în special preparate orientale. Dacă nu fac asta, sunt bun de plată o vacanță în Turcia, mai ales la Istanbul”.

Momentul adevărului – trei întrebări cu răspuns în 60 de secunde

După 25 de ani în bucătărie, nu ți-a ajuns?

Niciodată nu voi renunța la această meserie. Nu mă văd practicând o altă profesie. Am muncit foarte mult să ajung la acest nivel, nu aș schimba-o.

De ce nu ai plecat ”afară”, unde salariile sunt mult mai mari?

Am preferat să fiu aproape de casă, de familie. În viață nu e totul despre bani. Oricum și la noi se câștigă foarte bine, fiind recompensat pe măsura muncii depuse, dar și a cunoștințelor în domeniu pe care le-am dobândit în cei peste 25 de ani de carieră.

Cum îți ”spionezi” concurența?

Atunci când se deschide un local nou, mai ales în București, merg acolo cu echipa pentru a studia meniul și comandăm diverse preparate care ni se par interesante. Le studiem, le degustăm, trebuie să fim la curent cu ce se întâmplă pe o piață unde concurența este acerbă.

Dacă vrei să-ți gătească chef Ionuț Roșca și să-ți impresionezi invitații, indiferent de eveniment (nuntă, botez, banchet, petrecere privată sau corporate) sună la 0787324684 sau trimite mail pe adresa rezervari@ramatuelleconcept.ro . De restul se ocupă echipa Ramatuelle.

