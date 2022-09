Prima zi de grădiniță. S-a majorat alocația de hrană pentru copii. Cât trebuie să scoată din buzunar un părinte în primele zile

A început noul an școlar 2022-2023. Este un an al „reformelor”, spun oficialii. Este un an al bătăii de joc, spun părinții, și nu numai ei.

După ce toată vara noile legi ale Educației au ținut capul de afiș, acum, toți ne izbim de realitatea crudă. Și va fi din ce în ce mai rău.

Deocamdată, să vedem cât ne costă grădinița… Atenție, vorbim de orice grădiniță de stat, nu de o grădiniță anume! Și vin, exact ca și anul trecut, și întreb: pușcăriașii tot atâta plătesc?!?!?! Ce fac părinții care nu își permit cheltuiala din prima săptămână a anului școlar???

Dar s-o luăm cu începutul, mai exact cu rechizitele de grădiniță. În mod paradoxal, cu cât copilul este mai mic, cu atât costă mai mult rechizitele. Este o realitate verificată, nu este o exagerare. Anul trecut m-au costat rechizitele copilului abia intrat la grădiniță, plus cele necesare gen ghiozdan, încălțări de interior, etc., vreo 600 de lei.

Anul acesta scap doar cu vreo 3-400, din calculele mele, având în vedere lista pe care am primit-o „de la grădi” și care cuprinde rechizite individuale (penar, creioane colorate, carioci, 2 creioane grafice, lipici solid, carte de colorat, 2 caiete mici, bețișoare de numărat, plastilină+recipient) și rechizite comune (coli de xerox, blocuri de desen, folii de laminat, acuarele mari de pictat cu mâinile, etc.).

În plus, avem deja ghiozdan și penar de anul trecut, plus alte chestii rămase. La câte răceli a tras anul trecut și mai mult nu a fost la grădi decât a fost, am rămas cu o grămadă de rechizite.

Anul acesta însă alocația de hrană este cam „rupere”, ca să zic așa. Pe lângă faptul că a crescut la 15 lei pe zi de copil, trebuie plătită în avans. Asta înseamnă că pe lângă cei 3-400 de rechizite, mai trebuie să plătim în prima săptămână de grădiniță peste 600 de lei, suma aferentă alocației de hrană pe lunile septembrie și octombrie.

Deci, pe orice parte am da-o, pe la 1.000 de lei doar pentru un copil de grădiniță, tot ajunge suma care trebuie dată în prima săptămână a anului școlar.

Și, din nou, vin și întreb. Un pușcăriaș plătește 15 lei pe zi alocația de hrană? Pe el rechizitele cât îl costă? Doar întreb…

…și tot eu vin și răspund: nu îl costă nimic pentru că alocația lui de hrană și „rechizitele lui” sunt plătite tot de mine, din buzunarul meu, prin banii către buget. Este corect?

Foto cu caracter ilustrativ.