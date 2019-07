Povestea ploieștencei Denisa Stoian, cea mai medaliată gimnastă de la CSM Ploiești. Sportul, pasiune și o cheie către o viață mai bună FOTO-VIDEO

Avea patru ani și jumătate când a trecut de preselecția Lilianei Băescu și Simonei Puiu. Nu știa pe atunci ce înseamnă gimnastica ritmică, dar odată ce-a pășit pe covor și a făcut cunoștință cu „jucăriile“ acestui sport n-a mai putut sta departe de el. Au trecut vreo 12 ani de atunci, iar, astăzi, Denisa Stoian este multiplă campioană națională, medaliată internațional, participantă la Jocurile Olimpice și o tânără cu o poveste de viață impresionantă.

Frumoasă, grațioasă, elegantă, Denisa Stoian reușește să „scrie” pe covor povești de succes. Cele mai multe dintre ele au dus-o pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Însă dincolo de spectacolul pe care-l oferă atunci când o vedem la competiții, și nu numai, stau ani de muncă, eforturi fizice colosale, sacrificii cunoscute doar de ea și de antrenoarele ei, copilărie petrecută în sala de antrenament etc. Amintește de ele, însă le privește ca pe ceva firesc. Nu i se pare că a făcut ceva ieșit din comun, atât timp cât de fiecare dată a venit la antrenament cu plăcere, cu dorința a persevera, de a fi mai bună.

Întâlnirea cu gimnastica ritmică s-a produs pe când avea vreo 4 ani și jumătate, făcând parte din primele selecționate de către Liliana Băescu și Simona Puiu. Pe parcursul celor 12 ani, a fost, de altfel, și singura care a rămas din lotul inițial.

La 10 ani a fost selecționată în lotul național al României, iar în 2016, pe când era în primul său an de juniorat, a reprezentat România la Campionatul European din 2016, în primul său an de juniorat.

În prezent, Denisa este multiplă campioană națională, evidențiindu-se la cerc și minge, dar și în formula completă, cu echipa CSM Ploiești. Totodată, se află în perioada de selecție pentru lotul național, ținând cont că acum a trecut în rândul senioarelor.

Nici în competițiile internaționale nu se lasă mai prejos, fiind cea care, recent, a făcut să se audă imnul național la Turneul de la Varna, unde a câștigat cinci medalii, dintre care una de aur la măciuci, proba sa preferată. La individual compus, ploieșteanca s-a clasat pe locul secund, la fel și la panglică (obiectul care-l consideră cel mai dificil), iar la cerc şi minge a cucerit bronzul.

Tot Denisa este cea care s-a calificat, anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Buenos Aires.

„Îmi place enorm ce fac și mă străduiesc să devin tot mai bună. Cel mai greu mi-e în sală atunci când mă pregătesc, iar cel mai frumos este pe podium. Nu mi-e foarte greu la competiții pentru că mă concentrez pe ceea ce am de făcut și încerc să stau departe de emoții“, ne-a mărturisit tânăra sportivă.

Gimnastica, un refugiu și o speranță

Pentru Denisa, gimnastica ritmică este și cheia către o altă viață, către un viitor mai bun. Echipa este a doua sa familie, cea care o sprijină, care o îndrumă, care se luptă să-i fie bine pe toate planurile. Cele două persoane care o coordonează au trecut de multă vreme de statutul de „antrenoare“. Îi sunt prietene, îi sunt confidente, îi sunt mame în unele situații, mentore și acele persoane care îi conferă încredere că orice prag va avea de trecut și oricât de înalt ar fi, ele sunt acolo , oferindu-i umerii pe care să se sprijine.

Situația de acasă a Denisei nu este tocmai roz. Părinții îi sunt divorțați, iar ea locuiește cu fratele și mama ei, care se confruntă cu probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu lupus. Din pensia de boală a mamei, din indemnizația de sportiv a Denisei și două alocații, oare cum ai putea să faci să-ți ajungă banii pentru traiul zilnic, facturi, acoperirea cheltuielilor cu școala a celor doi copii, la care mai adăugăm și costurile bolii?! Iar pentru antrenamente și competiții, Denisa are nevoie de multe. În primul rând, i-ar fi necesară o alimentație adecvată, echilibrată, însă în situația ei nu-și permite să impună prea multe pretenții.

Cât despre celelalte cheltuieli, le are pe Simona și Liliana care se zbat ca tinerei să nu-i lipsească nimic. Caută sponsorizări, apelează la prieteni, pun din bugetul propriu… De la club, banii pentru această secție sunt tăiați de la an la an, în ciuda faptului că vorbim despre un capitol al sportului prahovean care luptă și reușește să facă performanță din „piatră seacă“. Dar acesta este un alt capitol pe care-l vom aborda într-un material separat.



În paralel cu sportul, Denisa încearcă să abordeze cu aceeași seriozitate și școala. Este elevă a Liceului „Sfântul Andrei“ din Ploiești, unde a trecut în clasa a XI-a. Din cauza faptului că antrenamentul se suprapune cu orele care se țin după-amiaza, fata s-a văzut de nenumărate ori nevoită să apeleze la bunăvoința colegilor și profesorilor. Au înțeles-o și au sprijinit-o, i-au acceptat drumul ales și o încurajează în atingerea visului său care capătă noi și noi orizonturi cu fiecare treaptă urcată.

„Când era clasa a IX-a am luptat s-o transfer la clasa de sport de la «Mihai Viteazul», dar am întâmpinat o serie de piedici. Într-un final, după o discuție cu domnul Țaga, directorul Colegiului, am obținut fișa de transfer. Era undeva spre sfârșitul semestrului I. Însă, când urma să facem pasul, am văzut-o pe Denisa cu un urs imens, cu sacoșe de dulciuri, cadouri și cu un plic de bani. Toate erau de la colegii și profesorii ei, în semn de respect, de apreciere pentru ceea ce face ea. Atunci am decis să rămână acolo, unde deja se crease acea legătură, unde-i cunoscuse și se împrietenise cu acești oameni frumoși“, ne-a povestit Liliana Băescu.



În ciuda piedicilor pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, a drumului greoi, cu multe lipsuri, campioana Denisa Stoian susține că este mândră de faptul că e româncă (Vezi VIDEO mai jos). O mândrie pe care o vede, pe termen lung, reflectată într-o carieră de succes în lumea sportului, aici, în țara sa!

Totul, cu eleganță, forță, un psihic puternic, calm, modestie, cu încredere și, mai ales, cu un vis. Exact ca-n gimnastică!

Foto: www.csmploiesti.ro si arhiva personală Denisa Stoian

