Povestea Valentinei, tânăra din Ploiești care s-a reinventat. „Femeia sălbatică” pictează și gătește dumnezeiește. FOTO



Se spune că nicio ușă nu ți se închide fără ca alta să ți se deschidă imediat. Pentru Valentina Alexandra Georgescu, o tânără ploieșteancă, o ploaie de probleme care i-a schimbat radical viața, planurile, care a făcut-o să clacheze, avea să se sfârșească prin a o purta pe un drum total nou: cel al picturii. Până la 28 de ani, șevaletul și pensula erau pentru alții. De câteva luni sunt însă și „armele“ ei.

O fire pragmatică, o persoană care și-a calculat fiecare pas, care și-a fixat obiective, excluzând varianta că nu și le va atinge vreodată, Valentina avea un plan pe termen lung pentru viața profesională.

Cu studii în inginerie și în domeniul juridic, tânăra visa la o carieră în magistratură. Dar viața i-a arătat că lucrurile se pot schimba radical într-o singură zi, că tot confortul se poate clătina într-o clipă, că sunt momente în care ești nevoit să găsești resurse chiar și atunci când simți că ești sleit, abandonat de toți de toate… Le-a trăit în urmă cu aproape trei ani, când niște probleme de familie i-au închis toate ușile, când s-a trezit cu sarcini pentru care nu era pregătită, dar nu avea alternativă și trebuia să le facă față, când, pentru ceva timp, a trebuit să uite de ea și să vadă cum își poate ajuta familia.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Este un episod care a maturizat-o „peste noapte“, unul care, acum, a trecut, iar prin amintirile acelor clipe jonglează cât poate de abil și de rapid.

De la depresie, la creație!

Cu toate acestea, nu poate să nu facă un scurt popas, să nu amintească fugitiv de ele, atât timp cât de acolo viața ei a luat un nou start! Ajunsă într-o stare depresivă, Valentina s-a refugiat în gătit. Bucătăria era de ceva ani locul preferat, însă acum îi devenise un colț al așezării gândurilor.

Jocul cu rețetele, cu ingredientele, cu gusturile, cu atenția la amestecuri și la cuptor o țineau departe de tumultul cotidian. Și recompensa cea mai mare venea atunci când prietenii, apropiații își arătau satisfacția imaginii și savorii din farfuria care purta amprenta ei.

„În privința gătitului, am început să am încredere în mine în urmă cu vreo trei ani și jumătate când prietenul de atunci mi-a cerut să-i pregătesc ceva pentru serviciu. Am făcut niște dulciuri care au fost extrem de apreciate de colegii lui atât pentru aspectul comercial, cât și pentru gustul «de casă». De atunci, am început să dau mai multă atenție acestei pasiuni. Poate, în viitor, voi deschide și o afacere, dar, momentan, este ceva doar pentru mine și pentru prietenii mei care îmi cer să le fac un tort sau ceva ce au ei poftă“, ne-a mărturisit Valentina.

De prin bucătăria Valentinei - FOTO

Însă lupta cu depresia nu putea fi înfrânată numai de gătit. A conștientizat că are nevoie de ceva mai mult, de ajutor. Și astfel, a început să urmeze cursurile de Yoga și să meargă și la psiholog. Aici a făcut niște teste, în urma cărora i-au ieșit rezultate care indicau aptitudini pentru domenii ca arhitectură, pictură, marketing și management.

Începuturile „Femeii săbatice”

Valentina a început să se joace cu un creion la sigla unui salon de înfrumusețare din Ploiești, însă nu s-a gândit nicio clipă că ar putea merge mai departe cu latura artistică.

Ea, talentată la pictură? Dar n-a urmat nicioadată vreun curs în care să afle câte ceva despre culori, pensule, texturile pânzelor etc. Singurul domeniu în care se juca și cromatic era tot „bucătăria“. Însă a ascultat sfatul psihologului, și-a achiziționat cele necesare și și-a dat frâu liber imaginației.



Prima dată, totul privit ca Arterapie, însă după ce a văzut ce reușește să creeze, a decis să lucreze tematic. Și pentru că totul a început de la sentimentele unei femei, Valentina a transpus trăirile pe pânză. Iar zeci de lucrări, realizate de la începutul anului și până acum, reflectă „Femeia sălbatică“, una care în luna august va putea fi admirată, înțeleasă, criticată, dar și cumpărată de publicul amator de arta în starea ei pură.

Este ceea ce va reprezenta această expoziție, prima a Valentinei, una în care talentul nativ a „explodat“ dintr-un om care habar n-avea că-l are, că poate îmbina pe o bucată de pânză atât de multe lucruri, într-un stil nonconformist.

Sentimente pe bucăți de pânză

„Probabil că voi primi critici. Ele sunt binevenite. Eu nu sunt un pictor cultivat, sunt un autodidact, un om care și-a lăsat imaginația și mâinile să contureze niște stări pe bucăți de pânză. Sunt tablouri pictate și cu lingura de lemn. Îmi doream să obțin un amestec de culori într-un anumit fel și atunci mi-a venit ideea să fac exact ca în bucătărie, să pun în lingură ce-mi doresc și să le arunc. De multe ori plec de la o idee și ajung la cu totul altceva“, a mai spus Valentina.

Iar pictura începe să semene tot mai mult cu viața ei. Plecase de la ceva spre un anumit drum pentru ca, acum, să se găsească pe un cu totul altul. Unul care o fascinează, unul care îi deschide o lume total nouă, unul în care vrea să-și mențină stilul „brut“, unul bazat pe intuiție și creativitate.

„Nu studiez pictura și nici nu cred că o voi face prea curând. Studiul impune reguli, distruge intuiția “, a concluzionat tânăra ploieșteancă.

Faptul că este pe drumul cel bun i-o indică și solicitările de a expune care au început să-i curgă după ce a postat pe Facebook câteva dintre lucrările sale. Printre propuneri se regăsește și cea a unei platforme de artiști plastici din Olanda. O invitație pe care o va onora, însă nu mai devreme de premiera pe care o va marca aici, acasă, într-un Ploiești gri, dar pe care într-o după-amiază de vară vrea să-l îmbrace într-un strop de culoare și suflet, cele ale „Femeii Sălbatice“.

„Mi-am descătușat sufletul și am început să las femeia sălbatică să fie ea. Uneori am făcut-o prin joacă, alteori durerea și experiențele trăite m-au făcut să îi predau controlul. E minunat sa îți auzi intuiția. Vocea ei m-a ghidat aici, în cel mai frumos ținut.

Creativitatea este puterea mea. Tot ce văd, simt, aud, cunosc, ating se bucură de o particică din acest izvor nesecat de resurse. Creativitatea este bunul meu cel mai de preț! Mă hrănește pe toate planurile: emoțional, spiritual, mental, psihic, fizic, economic și pe cei care se află în preajma mea”, scrie tânăra pe pagina sa de Facebook

Vernisajul va avea loc pe 7 august, la ora 17.00, la Eden Dream Garden, de pe Strada Ștefan cel Mare 32, Ploiești. Oaspeții se vor putea delecta și cu bunătățile gătite de Valentina, special pentru eveniment. Intrarea este liberă, dar pe bază de rezervare la nr: 0736936822

Câteva detalii despre expoziție puteți viziona și pe promo-ul artistei

Foto: arhiva personală Valentina Georgescu

Comentează cu profilul tău de Facebook