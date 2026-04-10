Poliția Română acuză sindicatul Europol de dezinformare: „Informațiile privind licitația de 22 de milioane de euro sunt false”

Poliția Română respinge acuzațiile lansate de sindicatul Europol cu privire la o presupusă licitație în valoare de 22 de milioane de euro, susținând că informațiile apărute în spațiul public sunt „false și dezinformatoare”.

Reacția instituției vine după ce reprezentanții Europol au afirmat că Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) ar urma să cheltuiască o sumă considerabilă pentru achiziția unor echipamente, în condiții netransparente.

Într-un comunicat oficial, Poliția Română precizează că nu există o astfel de procedură de achiziție în derulare și că datele prezentate de sindicat nu corespund realității. Reprezentanții IGPR subliniază că toate achizițiile publice sunt realizate cu respectarea legislației în vigoare și în condiții de transparență.

Reacția Poliției Române

„Informațiile vehiculate în spațiul public privind o licitație de 22 de milioane de euro sunt false și au rolul de a induce în eroare opinia publică”, au transmis oficialii Poliției Române.

De asemenea, instituția atrage atenția că astfel de afirmații pot afecta imaginea organizației și pot genera confuzie în rândul cetățenilor. Poliția Română face apel la responsabilitate în comunicarea publică și la verificarea informațiilor înainte de difuzare.

Până la acest moment, sindicatul Europol nu a revenit cu un punct de vedere după reacția oficială a Poliției Române.

Ce susțin reprezentanții Europol

„Super ofertă de Paște! Poliția Română oferă peste 2,2 milioane de euro pentru “printare” și „împlicuire” . Cu toate că toți factorii de conducere din MAI se șterg la gură de „digitalizare” și, în toate discursurile, auzim despre nevoia de modernizare, se pare că instituția nu poate renunța la plic și la „recomandată”.

Această cheltuială uriașă, realizată într-o perioadă în care polițiștii se plâng că „autospecialele” stau pe dreapta din lipsa reviziilor și a reparațiilor, că nu au tonere și imprimante funcționale, reprezintă cel puțin o sfidare.”