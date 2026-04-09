Când vor simți românii scăderea prețurilor benzinei și motorinei la pompă. Precizările ministrului Energiei

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Scăderea prețurilor la carburanți se va resimți în România cu o întârziere de câteva săptămâni, chiar dacă ieftinirile apar deja pe piețele internaționale, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit g4media.ro. Potrivit acestuia, mecanismul de formare a prețurilor face ca reducerea costurilor să ajungă mai târziu la pompă, în toate statele.

Ministrul a explicat că, în prezent, carburanții comercializați în România provin din stocuri achiziționate anterior, la prețuri mai mari. De exemplu, motorina aflată acum în depozite a fost cumpărată la valori ridicate, iar scăderea cotațiilor internaționale nu se reflectă imediat în prețul final.

Conform oficialului, pentru ca românii să vadă efectiv o ieftinire la pompă, este nevoie ca prețurile mai mici de pe piața globală să se mențină o perioadă. Mai exact, un interval de cel puțin două săptămâni cu prețuri reduse și stabile, chiar și cu aproximativ 20%, este condiția necesară pentru ca scăderea să se transmită către consumatorul final.

„Este același mecanism în întreaga Uniune Europeană și la nivel mondial”, a subliniat ministrul, care a adăugat că, în condițiile actuale, este de așteptat doar o scădere ușoară a prețurilor, dacă trendul de ieftinire se menține.

În prezent, motorina rămâne carburantul cu cea mai mare presiune pe piață, inclusiv din cauza dependenței României de importuri și a consumului ridicat.

Ministrul Energiei a mai precizat că statul ar putea interveni, inclusiv prin ajustarea accizelor, în cazul în care prețurile internaționale vor crește din nou, subliniind că fiecare majorare de 10 dolari a barilului de petrol poate duce la o scumpire de aproximativ 45 de bani pe litrul de motorină.

