Accident cu fugă de la locul faptei pe DN1 la Sinaia. Un tânăr beat și fără permis a fost reținut

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce, azi noapte, a provocat un accident rutier pe DN1 la Sinaia. Acesta a părăsit locul accidentului și, după ce a fost prins de polițiști, oamenii legii au constatat că acesta săvârșise mai multe infracțiuni rutiere.

În fapt, în noaptea de 8 spre 9 aprilie a.c., în jurul orei 01:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Deplasați de urgență la fața locului, aceștia au constatat că un tânăr în vârstă de 20 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Național 1 (E60), iar în zona kilometrului 119, pe raza stațiunii Sinaia, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 39 de ani.

Ulterior producerii evenimentului rutier, conducătorul autoturismului și-ar fi continuat deplasarea în direcția municipiului Ploiești.

La scurt timp, vehiculul a fost oprit de către polițiști, după aproximativ 3 km parcurși.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, s-a constatat că plăcuțele de înmatriculare montate pe autoturism erau atribuite unui alt vehicul.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de persoana în cauză, aceasta urmând a fi prezentată unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, precum și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.