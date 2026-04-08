Dosarul White Tower – City Gate de la Ploiești. Avocat și complice, trimiși în judecată

Un nou episod în scandalul imobiliar White Tower – City Gate din Ploiești. În data de 31 martie 2026, procurorii au trimis în judecată doi inculpați acuzați că ar fi încercat să păcălească zeci de cumpărători, folosind metode ilegale și promisiuni false, în dosarul White Tower, cu un prejudiciu estimat la peste 7,4 milioane de lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a două persoane – A.N. și N.V. – într-un dosar complex legat de scandalul imobiliar White Tower – City Gate.

Cei doi sunt acuzați de tentativă de înșelăciune calificată cu consecințe deosebit de grave, exercitarea fără drept a unei profesii și favorizarea făptuitorului.

Cum ar fi acționat inculpații

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2024 – martie 2025, una dintre inculpate ar fi încercat să inducă în eroare 25 de persoane, toate victime în dosarul imobiliar White Tower – City Gate.

Aceasta s-ar fi prezentat drept o persoană cu cunoștințe juridice și ar fi întocmit, în numele păgubiților, cereri pentru ridicarea sechestrelor instituite în dosar. Scopul ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale necuvenite.

Prejudiciul care ar fi putut fi produs este estimat la 7.414.014 lei, reprezentând banii plătiți de cumpărători pentru apartamente pe care nu le-au primit.

Anchetatorii susțin că, în cazul în care sechestrele ar fi fost ridicate, unul dintre inculpați ar fi putut dispune liber de apartamentele respective.

Acuzații grave și activități ilegale

Procurorii mai arată că inculpata ar fi desfășurat activități specifice profesiei de avocat fără a avea acest drept. Ea ar fi oferit consultații juridice, ar fi redactat documente și ar fi reprezentat păgubiți în fața mai multor instituții, inclusiv instanțe, autorități locale și notari.

Toate aceste demersuri ar fi fost realizate fără mandat legal și fără calificare, actele întocmite fiind, potrivit legii, nule.

Ancheta continuă

În același dosar, cercetările continuă și pentru alte infracțiuni grave, printre care trafic de influență, fals în înscrisuri, delapidare, șantaj și evaziune fiscală.

Procurorii subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale, iar inculpații beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.