Pieton lovit mortal de o mașină luni seară pe DN1, la Ciolpani

Un accident în urma căruia un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit a avut loc luni seara pe DN1, pe raza localității Ciolpani din Ilfov.

Potrivit primelor informații, bărbatul care și-a pierdut viața a încercat să traverseze neregulamentar drumul național, într-o zonă slab iluminată.

Acesta ar fi sărit peste parapetul de beton care separă sensurile de mers, moment în care a fost lovit în plin de o mașină, conform stirileprotv.ro.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale ajunse la locul accidentului, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au deschis în cauză un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.