Motorina a scăzut sub 10 lei la benzinăriile Petrom din Ploiești

Litrul de motorină standard a scăzut sub 10 lei în benzinăriile Petrom din Ploiești. Ieftinirea are loc în contextul în care, de la miezul nopții, a intrat în vigoare aplicarea reducerea accizei cu 30 de bani.

Astfel, benzinăriile Petrom din Ploiești vând marți motorină standard cu cu 9.93 lei/litru. În aceeași rețea, litrul de benzină standard se vinde marți dimineață cu 9.12 lei/litru.

Celelalte benzinării din Ploiești monitorizate de Consiliul Concurenței prin aplicația Monitorul Prețurilor nu și-au mai actualizat prețurile la combustibil de sâmbătă, 4 aprilie.

Consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, a explicat pentru Digi 24 că măsurile guvernamentale pot doar tempera creșterile, nu le pot anula complet: „putem doar să mai reducem din presiune, nu să anulăm efectele pieței internaționale”.

Acesta subliniază că așteptările privind o ieftinire semnificativă sunt nerealiste: „dacă cineva își închipuie că putem reveni la prețurile dinainte, este o iluzie”.

Totuși, măsurile adoptate până acum au avut un efect limitat, dar vizibil. „După plafonarea adaosurilor a fost un efect de stopare a creșterilor de prețuri și chiar o scădere la anumite lanțuri de benzinării”, a explicat Dumitru.