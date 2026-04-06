Noile tarife propuse de Metrorex. Călătoriile cu metroul ar putea să se scumpească de la 1 mai

Călătoria cu metroul ar putea deveni semnificativ mai scumpă începând cu 1 mai 2026, după ce Metrorex a propus majorarea tarifelor cu până la 40 – 50%, potrivit hotnews.ro

Propunerea a fost discutată în Consiliul de Administrație al companiei, însă decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

Potrivit datelor disponibile, prețul unei călătorii ar urma să crească de la 5 lei la 7 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 40%.

Noile tarife propuse

Lista tarifelor ar urma să fie modificată astfel:

o călătorie: de la 5 la 7 lei;

două călătorii: de la 10 la 14 lei;

10 călătorii: de la 40 la 55 lei;

abonament 24 ore: de la 12 la 18 lei;

abonament 72 ore: de la 35 la 50 lei;

abonament săptămânal: de la 45 la 60 lei;

abonament lunar: de la 100 la 140 lei;

abonament 6 luni: de la 500 la 700 lei;

abonament anual: de la 900 la 1.300 lei;

Astfel, abonamentul lunar ar crește cu 40%, iar cel anual ar deveni mai scump cu 400 de lei.

Decizia finală, la Ministerul Transporturilor

Majorarea tarifelor este, deocamdată, doar o propunere venită din partea conducerii Metrorex. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că măsura va fi analizată înainte de a fi aprobată.

Amintim că ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar abonamentul lunar a ajuns la 100 de lei.

Dacă noile tarife vor fi aprobate, aceasta ar fi a doua scumpire majoră într-un interval de mai puțin de doi ani, pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă compania de transport subteran.