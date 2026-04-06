Noile tarife propuse de Metrorex. Călătoriile cu metroul ar putea să se scumpească de la 1 mai

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Călătoria cu metroul ar putea deveni semnificativ mai scumpă începând cu 1 mai 2026, după ce Metrorex a propus majorarea tarifelor cu până la 40 – 50%, potrivit hotnews.ro

Propunerea a fost discutată în Consiliul de Administrație al companiei, însă decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

Potrivit datelor disponibile, prețul unei călătorii ar urma să crească de la 5 lei la 7 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 40%.

Noile tarife propuse

Lista tarifelor ar urma să fie modificată astfel:

  • o călătorie: de la 5 la 7 lei;
  • două călătorii: de la 10 la 14 lei;
  • 10 călătorii: de la 40 la 55 lei;
  • abonament 24 ore: de la 12 la 18 lei;
  • abonament 72 ore: de la 35 la 50 lei;
  • abonament săptămânal: de la 45 la 60 lei;
  • abonament lunar: de la 100 la 140 lei;
  • abonament 6 luni: de la 500 la 700 lei;
  • abonament anual: de la 900 la 1.300 lei;

Astfel, abonamentul lunar ar crește cu 40%, iar cel anual ar deveni mai scump cu 400 de lei.

Decizia finală, la Ministerul Transporturilor

Majorarea tarifelor este, deocamdată, doar o propunere venită din partea conducerii Metrorex. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că măsura va fi analizată înainte de a fi aprobată.

Amintim că ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar abonamentul lunar a ajuns la 100 de lei.

Dacă noile tarife vor fi aprobate, aceasta ar fi a doua scumpire majoră într-un interval de mai puțin de doi ani, pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă compania de transport subteran.

Exclusiv

Val de concedieri la Primăria Ploiești. 116 angajați ar urma să plece din instituție

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Disponibilizările anunțate la nivelul administrațiilor locale ajung și la...

S-a deschis Târgul de Paște în centrul Ploieștiului. Cât costă drobul, cârnații de Pleșcoi și dulciurile tradiționale

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii sunt invitați, în aceste zile, în centrul orașului,...

De la cabinet veterinar și solar la service auto. Liceul unde elevii învață meserii căutate

Oana Stoica Oana Stoica -
Când te gândești la elevii de liceu, îți vin...

