Accident pe DN1, la Timișul de Jos. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc duminică, 29 martie 2026, pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Jos. Din informațiile furnizate de martori, au fost implicate trei autoturisme și două peroane sunt rănite.

Unul dintre autoturisme este blocat pe carosabil, unul este ieșit în decor, pe marginea drumului.

Se așteaptă sosirea echipajelor de intervenție. Traficul se desfășoară cu dificultate pe sensul de mers spre Ploiești. Nu se cunosc date despre starea victimelor și numărul exact al acestora.

Revenim cu detalii.