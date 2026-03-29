Mircea Lucescu, dus de urgenţă la spital după ce i s-a făcut rău

Duminică, 29 martie 2026, selecționerul Mircea Lucescu a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice. Şedinţa era cea desfăşurată înaintea ultimului antrenament al echipei naționale, premergător deplasării în Slovacia.

- Publicitate -

Conform unei postări a Echipei Naționale de Fotbal a României, antrenorului i-a fost acordat primul ajutor la fața locului de către staff-ul medical și ulterior a fost transferat la un spital din Bucureşti.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către staff-ul medical al echipei naționale, care i-a acordat primul ajutor la fața locului.

- Publicitate -

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, se arată într-o postare pe Facebook a Echipei Națioanale de Fotbal.

În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă. Totuși, acesta va fi supus la investigații suplimentare și monitorizare de specialitate.

„În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, se mai precizează în postare.